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हिंदी न्यूज़ऑटोनितिन गडकरी ने भारत में लॉन्च की पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स, जानिए कौन-से मॉडल हैं शामिल?

नितिन गडकरी ने भारत में लॉन्च की पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स, जानिए कौन-से मॉडल हैं शामिल?

First Flex Fuel Bikes: इन बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल पर ही नहीं बल्कि एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर भी चल सकती हैं. ये E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल को सपोर्ट करती हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 04 Jun 2026 09:34 AM (IST)
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल बाइक्स को लॉन्च किया है. ये नई बाइक्स आम लोगों के बीच बेहद पॉपुलर 100cc सेगमेंट में पेश की गई हैं, इसलिए बड़ी संख्या में ग्राहक इस नई तकनीक का फायदा उठा सकेंगे. कंपनी ने दो फ्लेक्स-फ्यूल बाइक्स लॉन्च की हैं. पहली हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और दूसरी हीरो HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल है.

इन बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल पर ही नहीं बल्कि एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर भी चल सकती हैं. ये E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल को सपोर्ट करती हैं. E20 में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है, जबकि E85 में 85 प्रतिशत एथेनॉल और केवल 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है

सरकार लंबे समय से एथेनॉल को बढ़ावा दे रही है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है और विदेशों से तेल इम्पोर्ट करने की जरूरत भी घटती है. एथेनॉल मुख्य तौर पर गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग बढ़ने से किसानों को भी फायदा मिल सकता है.

कहां होगी फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स की बिक्री?

फिलहाल इन फ्लेक्स-फ्यूल बाइक्स की बिक्री दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शुरू की जाएगी. जुलाई 2026 तक इन क्षेत्रों में ग्राहकों को ये बाइकें मिल पाएंगे, इसके बाद कंपनी इन्हें धीरे-धीरे पूरे देश में लॉन्च करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकें. कीमत की बात करें तो HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत 72,792 रुपये रखी गई है.

स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल की एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत 82,710 रुपये है. खास बात यह है कि इनकी कीमत सामान्य मॉडल की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई गई है. यानी ग्राहक थोड़े से ज्यादा पैसे देकर पर्यावरण के लिए बेहतर और भविष्य की तकनीक वाली बाइक खरीद सकते हैं. दोनों बाइक्स में 97.2cc का इंजन दिया गया है. यह इंजन E85 फ्यूल पर 6.3 किलोवाट की पावर और 8.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है. 

कंपनी ने बाइक्स में किए ये बदलाव

फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने इन बाइक्स में कुछ खास बदलाव भी किए हैं. इनमें नया ECU (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट) और अपग्रेडेड फ्यूल सिस्टम लगाया गया है. इसकी मदद से बाइक यह पहचान लेती है कि टैंक में कितना एथेनॉल मिक्स फ्यूल है और उसी हिसाब से इंजन को एडजस्ट कर देती है. इससे बाइक का प्रदर्शन बेहतर बना रहता है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि फ्लेक्स-फ्यूल बाइक्स की लॉन्चिंग भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ी उपलब्धि है. इससे देश में स्वच्छ फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, किसानों को फायदा होगा और पेट्रोल पर निर्भरता भी घटेगी. सबसे अच्छी बात यह है कि यह तकनीक अब महंगी प्रीमियम बाइकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की पसंदीदा और किफायती 100cc बाइक्स में भी उपलब्ध है. 

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Published at : 04 Jun 2026 09:34 AM (IST)
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