Nissan Gravite या Renault Triber, किस 7-सीटर को खरीदने में होगा ज्यादा फायदा? जानें डिटेल्स

हिंदी न्यूज़ऑटोNissan Gravite vs Renault Triber: किस 7-सीटर को खरीदने में होगा ज्यादा फायदा? जानें डिटेल्स

Nissan Gravite और Renault Triber एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं. आइए जानते हैं कि फीचर्स, माइलेज, कीमत और परफॉर्मेंस के मामले में कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर रहेगा?

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

Nissan Gravite और Renault Triber कई मामलों में एक जैसी हैं क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, लेकिन दोनों के लुक में कुछ साफ अंतर दिखाई देते हैं. सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट डिजाइन में है. Gravite में नई DRL लाइटिंग सिग्नेचर दी गई है, जो इसे अलग पहचान देती है. इसके साथ नई ग्रिल और बोनट पर बड़ा Gravite नाम लिखा हुआ मिलता है. आगे और पीछे C शेप वाले एलिमेंट के साथ नया बंपर दिया गया है. वहीं Triber का फ्रंट डिजाइन थोड़ा अलग और पहले जैसा है. व्हील डिजाइन भी दोनों में अलग है, जिससे Gravite थोड़ा ज्यादा नया और अलग दिखती है.

रियर लुक और कलर ऑप्शन में अंतर

पीछे की तरफ भी कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह फ्रंट जितने बड़े नहीं हैं. Gravite का रियर लुक थोड़ा बदला हुआ है, जबकि Triber से बहुत ज्यादा अलग नहीं लगता. दोनों गाड़ियों में अलग-अलग कलर ऑप्शन भी मिलते हैं. Gravite फॉरेस्ट ग्रीन, ओनिक्स ब्लैक, ब्लेड सिल्वर, मेटैलिक ग्रे और स्नो व्हाइट जैसे रंगों में उपलब्ध है, जो इसे अलग पहचान देते हैं.

इंटीरियर और सीटिंग लगभग समान

अंदर की बात करें तो दोनों MPV का इंटीरियर लगभग एक जैसा है. सिर्फ Nissan का लोगो और अपहोल्स्ट्री में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है. सीटिंग लेआउट दोनों में समान है और दोनों में तीन रो वाली व्यवस्था दी गई है. 4 मीटर से कम लंबाई के बावजूद दोनों में अच्छी जगह मिलती है. तीसरी रो थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन अपने साइज के हिसाब से ठीक-ठाक है. हालांकि जब सभी सीटें खड़ी होती हैं तो लगेज स्पेस कम हो जाता है.

इंजन और गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं

Nissan Gravite और Renault Triber दोनों में 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. यानी परफॉर्मेंस और माइलेज के मामले में दोनों लगभग समान हैं.

कीमत में Gravite को बढ़त

सबसे बड़ा अंतर कीमत में है. Nissan Gravite, Renault Triber से लगभग 10,000 रुपये सस्ती है. यही वजह है कि कम बजट वाले ग्राहकों के लिए Gravite ज्यादा अट्रैक्टिव है. स्टाइलिंग में छोटे बदलाव और कम कीमत इसे खास बनाते हैं.

दमदार इंजन के साथ भारत में लॉन्च हुई Nissan Gravite, कई एडवांस फीचर्स से है लैस, जानें कीमत 

Published at : 18 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Embed widget