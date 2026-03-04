सिर्फ 14 हजार की EMI पर Maruti Fronx खरीदें तो कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानिए हिसाब

भारतीय बाजार में मौजूद Maruti Fronx लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें, आप Maruti Fronx को फाइनेंस भी करा सकते हैं. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको गाड़ी फाइनेंस कराने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके साथ ही हर महीने EMI का क्या हिसाब रहेगा? आइए सारी डिटेल्स जान लेते हैं.

अगर आप दिल्ली में इस गाड़ी को खरीदते हैं तो इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 6.84 लाख रुपये है. गाड़ी की कीमत में लगभग 47,943 रुपये का RTO चार्ज और 37,961 रुपये का अनुमानित इंश्योरेंस जुड़ने के बाद इसकी कुल ऑन-रोड कीमत लगभग 7.77 लाख रुपये हो जाती है, जो कि शहर और डीलरशिप के अनुसार थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती हैं.

क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब?

अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको 6.76 लाख रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा. 9.8 फीसदी सालाना ब्याज दर पर, पांच साल के लिए यह लोन लेने पर आपकी हर महीने की EMI लगभग 14,317 रुपये बन जाएगी.

कैसा है गाड़ी का पावरट्रेन?

Maruti Fronx को आप पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल विकल्पों में खरीद सकते हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं. अगर आप कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहते हैं तो CNG विकल्प आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, वहीं बेहतर परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेट्रोल वेरिएंट अच्छा रहता है.

इस कार में दो इंजन विकल्प दिए गए हैं. पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 99 बीएचपी की पावर और 147.6 एनएम टॉर्क देता है. यह इंजन ज्यादा ताकतवर है और तेज रफ्तार, हाईवे ड्राइविंग तथा ओवरटेकिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव ज्यादा दमदार और स्पोर्टी बनता है. दूसरा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 89 बीएचपी की पावर और 113 एनएम टॉर्क जनरेट करता है.

