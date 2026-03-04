हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 14 हजार की EMI पर Maruti Fronx खरीदें तो कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानिए हिसाब

सिर्फ 14 हजार की EMI पर Maruti Fronx खरीदें तो कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानिए हिसाब

Maruti Fronx Finance Plan: अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपको गाड़ी के EMI प्लान और डाउन पेमेंट के बारे का सारा हिसाब जानना होगा. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 04 Mar 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में मौजूद Maruti Fronx लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें, आप Maruti Fronx को फाइनेंस भी करा सकते हैं. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको गाड़ी फाइनेंस कराने के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके साथ ही हर महीने EMI का क्या हिसाब रहेगा? आइए सारी डिटेल्स जान लेते हैं. 

अगर आप दिल्ली में इस गाड़ी को खरीदते हैं तो इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 6.84 लाख रुपये है. गाड़ी की कीमत में लगभग 47,943 रुपये का RTO चार्ज और 37,961 रुपये का अनुमानित इंश्योरेंस जुड़ने के बाद इसकी कुल ऑन-रोड कीमत लगभग 7.77 लाख रुपये हो जाती है, जो कि शहर और डीलरशिप के अनुसार थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती हैं.

क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब?

अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको 6.76 लाख रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा. 9.8 फीसदी सालाना ब्याज दर पर, पांच साल के लिए यह लोन लेने पर आपकी हर महीने की EMI लगभग 14,317 रुपये बन जाएगी. 

कैसा है गाड़ी का पावरट्रेन?

Maruti Fronx को आप पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल विकल्पों में खरीद सकते हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं. अगर आप कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहते हैं तो CNG विकल्प आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, वहीं बेहतर परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेट्रोल वेरिएंट अच्छा रहता है.

इस कार में दो इंजन विकल्प दिए गए हैं. पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 99 बीएचपी की पावर और 147.6 एनएम टॉर्क देता है. यह इंजन ज्यादा ताकतवर है और तेज रफ्तार, हाईवे ड्राइविंग तथा ओवरटेकिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव ज्यादा दमदार और स्पोर्टी बनता है. दूसरा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 89 बीएचपी की पावर और 113 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. 

यह भी पढ़ें:-

होली के रंग बन सकते हैं नुकसान की वजह, कार बचाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके 

 

 

Published at : 04 Mar 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Fronx Maruti Fronx On EMI Maruti Fronx Finance Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सिर्फ 14 हजार की EMI पर Maruti Fronx खरीदें तो कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानिए हिसाब
सिर्फ 14 हजार की EMI पर Maruti Fronx खरीदें तो कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानिए हिसाब
ऑटो
होली के रंग बन सकते हैं नुकसान की वजह, कार बचाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
होली के रंग बन सकते हैं नुकसान की वजह, कार बचाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
ऑटो
Holi 2026 Special Launch: Tata Sierra से Skoda Kushaq तक, इन SUVs को मिले नए कलर ऑप्शन
होली 2026 स्पेशल लॉन्च: Tata Sierra से Skoda Kushaq तक, इन SUVs को मिले नए कलर ऑप्शन
ऑटो
Iran Israel US War: एनर्जी क्राइसेस बढ़ा तो ऑटो वर्ल्ड पर कितना पड़ेगा असर, कितनी महंगी हो जाएंगी गाड़ियां?
एनर्जी क्राइसेस बढ़ा तो ऑटो वर्ल्ड पर कितना पड़ेगा असर, कितनी महंगी हो जाएंगी गाड़ियां?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ, ट्रंप का प्लान रिवील
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
ट्रेंडिंग
Viral Video: गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
यूटिलिटी
छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई
छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई
हेल्थ
CRISPR Blood Test For Cancer: क्या ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कैंसर, ट्यूमर बनने से पहले कैसे पता लगेगी दिक्कत?
क्या ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कैंसर, ट्यूमर बनने से पहले कैसे पता लगेगी दिक्कत?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget