Driving tips: रात में कार से करते हैं ट्रैवल तो जान लें ये जरूरी बात, आसान हो जाएगा सफर

Driving Tips: गर्मी के मौसम और लंबी दूरी के सफर के दौरान कई लोग रात में कार से यात्रा करना पसंद करते हैं. क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होता है, जिससे सफर तेज और आरामदायक हो जाता है. हालांकि, रात में ड्राइविंग दिन के मुकाबले ज्यादा सावधानी मानी जाती है लकिन, अगर वही थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो ये बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ऐसे में अगर आप भी नाइट ड्राइव करते हैं तो, आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हैं.

नींद और कार की लाइट्स का ध्यान रखना है जरूरी

सबसे पहले, रात में ड्राइविंग करते समय नींद सबसे बड़ा दुश्मन होती है, जिससे ध्यान भटकता है. इसलिए सफर शुरू करने से पहले पर्याप्त नींद लेना जरूरी है. साथ ही रात में कहीं भी निकलने से पहले कार को स्टार्ट करके कार की सभी लाइट्स को चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर जल रही हैं या नहीं. क्योंकि रात में विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है. साथ ही अगर लाइट्स पर धुल- मिट्टी हो तो उससे साफ़ करले ताकि सड़क पर कार की लाइट सही से पहुंचे.

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हाई बीम और स्पीड कंट्रोल का रखें खास ध्यान

ध्यान रखें हाई बीम का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करें और सामने से आने वाले वाहनों के लिए लो बीम का उपयोग करें, ताकि दूसरे ड्राइवर को परेशानी न हो. साथ ही स्पीड कंट्रोल भी रात में ड्राइविंग का अहम हिस्सा होता है . खाली सड़क देखकर कई लोग तेज स्पीड से गाड़ी चलाने लगते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है. सड़क पर अचानक जानवर भी आ सकता है , इसलिए हमेशा नियंत्रित स्पीड में ही गाड़ी चलाना चाइए.

टायर, फ्यूल और ओवरटेक करते समय बरतें सावधानी

इसके अलावा अगर टायर प्रेशर कम होगा तो कार बेलेंस होकर नहीं चलेगी और कार के माइलेज पर भी फर्क पड़ेगा. ये भी संभव है कि आप जिस रास्ते पर यात्रा करने जा रहे हैं. उस पर रात के समय हवा मिले या न मिले. इसलिए पहले से तैयार होकर चलने साथ फ्यूल को भी देखे लें की पर्याप्त मात्रा में है या नहीं. वही रात में सड़क पर ट्रकों और भारी वाहनों की संख्या ज्यादा होती है. ऐसे में ओवरटेक करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए. हमेशा सही दूरी बनाकर रखें और बिना इंडिकेटर दिए अचानक लेन न बदलें. अक्सर काफ़ी लोग ये गलती करते हैं और एक हातसे के शिकार हो जाते हैं.

कार के अंदर का माहौल भी रखता है असर

इसके अलावा, कार के अंदर का माहौल भी ड्राइविंग को प्रभावित करता है. रात में सफर के दौरान कार के अंदर की लाइट को न जलाएं. अंदर की लाइट जलने बाहर की स्थिति एक दम से साफ़ नहीं हो पाती. साथ ही बहुत तेज म्यूजिक या पूरी तरह से साइलेंट माहौल दोनों ही ध्यान भटका सकते हैं. इसके लिए हल्का म्यूजिक और ताजगी बनाए रखने के लिए बीच-बीच में ब्रेक लेना अच्छा होता है.

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