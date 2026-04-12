जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता है, वैसे-वैसे उनका एक्सपीरियंस भी बेहतर होता जाता है. Kia Carens Clavis EV के साथ भी अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा. करीब एक महीने तक इस कार को चलाने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह डेली यूज के लिए काफी आसान और आरामदायक विकल्प बनकर सामने आती है. शहर में ऑफिस जाने से लेकर रोजमर्रा के कामों तक, इस EV ने हर जगह अपनी उपयोगिता साबित की. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी खामोशी और इंस्टेंट पावर डिलीवरी है, जो ड्राइविंग को बेहद स्मूथ और रिलैक्सिंग बना देती है. ट्रैफिक में भी इसे चलाना आसान लगा और किसी तरह की झटकेदार फीलिंग नहीं आई.

हमारे पास इसका 51.4kWh बैटरी पैक वाला वर्जन था, जिसे कंपनी 490 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है. हालांकि, रियल वर्ल्ड कंडीशन में हमें लगभग 350 से 370 किलोमीटर की रेंज मिली. इस दौरान AC, म्यूजिक सिस्टम और कूल्ड सीट्स जैसे फीचर्स का भी लगातार इस्तेमाल किया गया. इसके बावजूद यह रेंज रोजाना की जरूरतों के हिसाब से संतोषजनक कही जा सकती है. दिलचस्प बात ये रही कि हमें पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इसे चार्ज करना पड़ा, जो इसे एक बेहद प्रैक्टिकल और यूजर-फ्रेंडली EV बनाता है.

ड्राइविंग, परफॉर्मेंस और रियल रेंज

Clavis EV चलाने में बहुत आसान और हल्की लगती है. इसकी स्टीयरिंग हल्की है और शहर में ट्रैफिक के बीच इसे घुमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता. इसकी मैन्यूवरेबिलिटी इतनी अच्छी है कि आपको इसके बड़े साइज का ज्यादा एहसास नहीं होता. इसमें पावर की भी कोई कमी नहीं है और यह तेज़ी से स्पीड पकड़ लेती है. हालांकि शुरुआत में स्टार्ट/स्टॉप बटन ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह थोड़ा छिपा हुआ है. जब कार में सभी सीटें भरी होती हैं, तब भी यह अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उस समय इसकी राइड थोड़ी सख्त फील होती है. फिर भी शहर के लिए यह एक आरामदायक EV है.

इंटीरियर, फीचर्स और स्पेस

इस कार का केबिन देखने में सिंपल जरूर है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी प्रीमियम लगती है. अंदर बैठने पर यह एक लग्जरी फील देती है, खासकर इसकी सीट्स और मैटेरियल की वजह से. इसमें सामान रखने की भी अच्छी जगह मिलती है और केबिन खुला-खुला लगता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 360 डिग्री कैमरा और अच्छा ऑडियो सिस्टम मिलता है. 2nd रो की सीट्स आरामदायक हैं और उनमें अच्छी जगह है, जिससे लंबे सफर में भी परेशानी नहीं होती. हालांकि एयर प्यूरीफायर की वजह से थोड़ी जगह कम हो जाती है और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स की कमी महसूस होती है. 3rd रो में जाना आसान है क्योंकि इसमें पावर ऑप्शन दिया गया है. खास बात ये है कि तीसरी रो भी इस्तेमाल के लायक है, जो कई गाड़ियों में नहीं होता.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

Kia Carens Clavis EV की कीमत 24 लाख रुपये से ज्यादा है, जो इसे थोड़ा महंगा बनाती है. लेकिन इस कीमत में आपको एक पूरी 3-रो वाली इलेक्ट्रिक MPV मिलती है, जो स्पेस, फीचर्स और परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है. अगर आप एक फैमिली कार चाहते हैं जो इलेक्ट्रिक हो, आरामदायक हो और चलाने में आसान हो, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसका डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव है, जिससे यह भीड़ में अलग नजर आती है.