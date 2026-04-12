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हिंदी न्यूज़ऑटोमर्सिडीज का बड़ा झटका! भारत में अब नहीं मिलेंगी ये लग्जरी गाड़ियां, कंपनी ने बंद किया प्रोडक्शन

मर्सिडीज का बड़ा झटका! भारत में अब नहीं मिलेंगी ये लग्जरी गाड़ियां, कंपनी ने बंद किया प्रोडक्शन

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में A-Class, EQA, EQB और EQE SUV को बंद कर दिया है. आइए जानें मर्सिडीज ने इन गाड़ियों का प्रोडक्शन क्यों बंद किया और कंपनी की नई रणनीति क्या है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Apr 2026 02:10 PM (IST)
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मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपने कार पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने अपनी चार गाड़ियों-A-Class सेडान, EQA, EQB और EQE SUV को बंद कर दिया है और इन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट से भी हटा दिया है. यह कदम साफ दिखाता है कि कंपनी अब अपनी दिशा बदल रही है और ज्यादा प्रीमियम और महंगी गाड़ियों पर ध्यान देना चाहती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, अब मर्सिडीज का फोकस कम कीमत वाली एंट्री-लेवल कारों से हटकर हाई-एंड और नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों पर है. इसी रणनीति के तहत कंपनी जल्द ही नई CLA EV को लॉन्च करने जा रही है, जिसकी लॉन्च तारीख 24 अप्रैल 2026 बताई जा रही है. 

A-Class बंद होने से बढ़ी एंट्री कीमत

मर्सिडीज A-Class लिमोसिन भारत में कंपनी की सबसे सस्ती कार हुआ करती थी. इसे मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत लगभग 44.46 लाख रुपये से 45.92 लाख रुपये के बीच थी. लेकिन अब इस कार के बंद होने के बाद, मर्सिडीज में एंट्री करने के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा. अब कंपनी की सबसे किफायती कार GLA SUV बन गई है, जिसकी कीमत करीब 51.80 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका मतलब है कि मर्सिडीज की शुरुआती कीमत अब पहले से काफी बढ़ गई है. इससे यह भी साफ है कि कंपनी अब केवल उन ग्राहकों को टारगेट कर रही है जो प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं.

EQA, EQB और EQE SUV भी हुई बंद

मर्सिडीज ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी बदलाव किया है. EQA, जो कंपनी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार थी और जिसकी कीमत करीब 66 लाख रुपये थी, अब बंद कर दी गई है. इसके साथ ही EQB, जो एक तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV थी, उसे भी हटा दिया गया है. इसकी कीमत 70.9 लाख रुपये से 77.5 लाख रुपये के बीच थी. EQE SUV, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV थी और जिसकी कीमत करीब 1.39 करोड़ रुपये से शुरू होती थी, उसे भी कंपनी ने बंद कर दिया है. इन गाड़ियों को हटाने का मकसद अपने EV पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत और प्रीमियम बनाना है.

नई CLA EV से क्या उम्मीद है?

मर्सिडीज अब अपनी नई CLA EV पर बड़ा दांव लगाने जा रही है. इस कार में 800-वोल्ट का एडवांस इलेक्ट्रिक सिस्टम दिया गया है, जो इसे तेजी से चार्ज होने और बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा. CLA EV का 85kWh बैटरी वाला वर्जन लगभग 792 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है, जो इसे लंबी दूरी के लिए बेहद शानदार बनाता है. इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 272 हॉर्स पावर की ताकत देता है और यह कार करीब 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है.

ये भी पढ़ें: Volkswagen Taigun Facelift या Maruti Victoris: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे? खरीदनें से पहले जानें अंतर

Published at : 12 Apr 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Mercedes India Mercedes Car Discontinued CLA EV Launch Mercedes EV Strategy
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