दमदार पावर के साथ 28 जुलाई को भारत आ रही नई Toyota Hilux, मिलेगा डीजल इंजन

Toyota इस महीने 28 जुलाई को भारतीय बाजार में नई Hilux को पेश करने की तैयारी कर रही है. कंपनी इस बार Hilux को कई बड़े बदलावों के साथ लाएगी. हालांकि इसके डिजाइन, फीचर्स और केबिन में कई नए अपडेट देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें पहले की तरह डीजल इंजन ही मिलेगा. दुनिया के कुछ देशों में Toyota Hilux का इलेक्ट्रिक वर्जन भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल कंपनी की भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई योजना नहीं है.

नई Toyota Hilux का डिजाइन पहले से ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न होगा. इसके फ्रंट लुक को पूरी तरह नया बनाया गया है, जिससे यह पहले की तुलना में ज्यादा प्रीमियम नजर आएगी. नई ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और बदला हुआ बंपर इसे एक अलग पहचान देंगे. हालांकि इसके डिजाइन में बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसकी मजबूत और ऊंची बॉडी पहले जैसी ही बनी रहेगी. यही वजह है कि ऑफ-रोडिंग और कठिन रास्तों पर इसकी कैपेसिटी पहले की तरह बरकरार रहने की उम्मीद है.

Toyota Hilux के कैसे होंगे फीचर्स?

नई Hilux में कंपनी ने इसके प्लेटफॉर्म में भी कई बदलाव किए हैं. यह पहले की तरह लैडर-फ्रेम चेसिस पर बेस्ड होगी, लेकिन इसे और ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाया गया है. पहली बार इस पिकअप में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया जाएगा, जिससे शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना पहले की तुलना में ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगा. इसके अलावा सस्पेंशन और ड्राइविंग फील में भी सुधार किए जाने की उम्मीद है.

इस बार Toyota ने केबिन पर भी खास ध्यान दिया है. नई Hilux का इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न होगा. इसका डैशबोर्ड डिजाइन काफी हद तक Land Cruiser Prado पर बेस्ड बताया जा रहा है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर क्वालिटी सीटें, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई नए कम्फर्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है. यानी अब यह सिर्फ एक मजबूत पिकअप ही नहीं, बल्कि लग्जरी SUV जैसा फील भी देगी.

इंजन की बात करें तो नई Hilux में वही भरोसेमंद डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा मॉडल में दिया जाता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों का ऑप्शन मिलेगा. वहीं 4x4 ड्राइव सिस्टम को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर पेश किया जा सकता है, जिससे खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के दौरान इसकी कैपेसिटी और बेहतर होगी.

लोगों को कर सकती है आकर्षित

भारत में नई Hilux केवल डुअल-कैब वर्जन में पेश की जाएगी. हालांकि भारत में पिकअप ट्रक का बाजार अभी काफी छोटा है, लेकिन कंपनी का मानना है कि नए डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और मॉडर्न फीचर्स की वजह से यह पहले से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करेगी.

नई Hilux की कीमत मौजूदा मॉडल से कुछ ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें कई नए फीचर्स और तकनीकी अपडेट शामिल किए गए हैं. माना जा रहा है कि यह मॉडल सिर्फ Toyota की पिकअप रेंज को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि आने वाली नई जनरेशन की Fortuner की भी झलक देगा. नेक्स्ट जनरेशन Fortuner अगले साल भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है और उसमें भी Hilux जैसे कई डिजाइन और तकनीकी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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