19HP इंजन और लो सीट हाइट, नई KLX230 S किसके लिए है परफेक्ट?

Kawasaki KLX230 S India: युवा पीढ़ी को स्पोर्ट्स और एडवेंचर बाइक बेहद ही पसंद है. जिसके चलते इन बाइक्स की खरीदारी में हर दिन इजाफा हो रहा है. बता दें कि, ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर बाइक्स का क्रेज भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन परेशानी की बात यह है कि, कम हाइट वाले बाइक राइडर्स के लिए ऐसी बाइक्स को संभालना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है. इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी नई धांसू बाइक KLX230 S को लांच कर दिया है.

यह बाइक उन लोगों के लिए सबसे शानदार होने वाली है जो ऑफ-रोडिंग का मजा तो लेना चाहते थे. लेकिन ऊंची सीट के डर से पैर पीछे खींच लेते थे. कावासाकी कंपनी ने इस नए मॉडल को ज्यादा प्रैक्टिकल और आसान हैंडलिंग के साथ पेश किया है. ताकि हर कोई बिना किसी झिझक के कच्चे रास्तों पर अपनी राइड का लुत्फ उठा सके. तो चलिए जानतें हैं कि, कावासाकी के इस नए बाइक्स में क्या खास है.

कम सीट हाइट से मिलेगा फायदा

बता दें कि, कावासाकी ने जो नई बाइक लांच की है उसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी सीट हाइट है. स्टैंडर्ड KLX230 के मुकाबले इस नए एस वेरिएंट की सीट को पूरे 50mm कम करके 830mm कर दिया गया है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि एवरेज हाइट वाले राइडर्स और नए राइडर्स के दोनों पैर आसानी से जमीन तक पहुंच सकेंगे.

इस बदलाव को करने के लिए कावासाकी ने इसके सस्पेंशन ट्रैवल को फ्रंट में 160mm और रियर में 163mm रखा है. हालांकि सीट कम होने की वजह से इसका ग्राउंड क्लीयरेंस अब 220mm हो गया है जो पथरीले रास्तों और गहरे गड्ढों को पार करने के लिए भी शानदार माना जा रहा है.

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मिलेगा दमदार इंजन

कावासाकी KLX230 बाइक पावर के मामले में यह आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी. इसमें वही भरोसेमंद 233cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. जो 19 PS की मैक्सिमम पावर और 19 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आने वाली यह बाइक शुरुआती और मिड-रेंज में बहुत ही तगड़ा पिकअप देती है.

जो पहाड़ों और रेतीले रास्तों पर चढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट है. सबसे खास बात यह है कि इसका कुल वजन सिर्फ 139 किलोग्राम है. इतनी हल्की होने के कारण इसे पतली गलियों या कीचड़ भरे रास्तों में मोड़ना और संभालना भी आसान होगा.

क्या है बाइक की कीमत?

अब बात करते हैं कि इस बाइक की कीमत क्या रहने वाली है. बता दें कि, KLX230 बाइक का प्राइस ₹2.19 लाख रखी गई है. अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जिसे आप मंडे से फ्राइडे अपने ऑफिस ले जा सकें और सैटरडे-संडे पहाड़ों या जंगलों के रास्तों पर एडवेंचर के लिए निकल सकें तो यह आपके लिए बेस्ट है.

यह उन शॉर्ट राइडर्स के लिए एक वरदान की तरह है जो हीरो एक्सपल्स से अपग्रेड करके कुछ ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम बाइक ढूंढ रहे हैं. 21-इंच के बड़े फ्रंट व्हील, ड्यूल-पर्पज टायर और स्विचएबल एबीएस जैसे फीचर्स के साथ यह बाइक आपको एक कम्प्लीट ऑफ-रोडिंग पैकेज का मजा देती है.

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