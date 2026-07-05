Crash Test के बाद लाखों की नई कारों का क्या होता है? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

What Happens to the Car After Crash Test: आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि जब भी बाजार में कोई नई कार लॉन्च होती है तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी रेटिंग चेक की जाती है. अपने देश में भारत एनसीएपी और ग्लोबल एनसीएपी जैसी संस्थाएं नई गाड़ियों को कंक्रीट की दीवारों और लोहे के खंभों से तेज रफ्तार में टकराकर उनकी मजबूती की जांच करती हैं. इस टेस्ट के लिए कार कंपनियां अपनी चमचमाती नई गाड़ियां टेस्ट के लिए देती हैं.

आपको बता दें कि, टेस्ट के दौरान तेजी से गाड़ी लड़ने के बाद एयरबैग खुलते हैं बोनट पिचक जाता है और गाड़ी पूरी तरह कबाड़ दिखने लगती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भयानक एक्सीडेंट टेस्ट के बाद उन लाखों रुपयों की नई गाड़ियों का आखिर किया क्या जाता है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि, आखिरकार इन नई गाड़ियों का टेस्ट बाद होता क्या है.

टेस्ट के बाद क्या होता है गाड़ियों का?

बता दें कि, टेस्ट पूरा होने के बाद इन गाड़ियों को कबाड़ में फेंक दिया जाता है. क्योंकि, रूल के हिसाब से टेस्ट से गुजारी किसी भी गाड़ी को दोबारा सड़क पर चलाने या बेचने की सख्त मनाही है. सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इन कारों को सीधे कबाड़ख़ाने भेज दिया जाता है.

जहां हाइड्रोलिक क्रेसर मशीन से इन्हें पूरी तरह कुचलकर लोहे के एक छोटे टुकड़े में बदल दिया जाता है. हालांकि कंपनियां इनके ठीक बचे प्लास्टिक पार्ट्स, टायर या इंजन के कुछ हिस्सों को रीसायकल कर लेती हैं. लेकिन गाड़ी का मुख्य ढांचा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाता है.

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चेक किया जाता है एक-एक पार्ट्स

आपको यह भी बता दें कि, क्रैश टेस्ट खत्म होते ही इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की एक टीम कार के टूटे-बिखरे पार्ट्स का बारीक से निरीक्षण करती है. वे देखते हैं कि टक्कर के बाद कार का केबिन कितना सुरक्षित रहा और डमी को कहां-कहां चोटें आईं.

जबकि कार के डैमेज पैटर्न, सीट बेल्ट के तनाव और एयरबैग के खुलने की टाइमिंग का पूरा डेटा निकाला जाता है. कई बार कंपनियां इन दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को साल भर तक अपने पास संभालकर रखती हैं ताकि उनके डिजाइन को और बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके.

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