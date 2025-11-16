हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोनए अवतार में पेश हुई Tata Sierra: मिलेंगे ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और एडवांस फीचर्स, जानें कितनी होगी कीमत

नए अवतार में पेश हुई Tata Sierra: मिलेंगे ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और एडवांस फीचर्स, जानें कितनी होगी कीमत

नई Tata Sierra 2025 ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, मॉडर्न डिजाइन और दमदार इंजन के साथ 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होगी. ये SUV क्रेटा, सेल्टोस और स्कॉर्पियो-N जैसी कारों को सीधी टक्कर देगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

Tata Motors ने अपनी मशहूर SUV Sierra को एक बिल्कुल नए अवतार में पेश किया है. 90 के दशक में अपनी पहचान बनाने वाली यह SUV अब मॉडर्न फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के साथ वापसी कर रही है. कंपनी इसे 25 नवंबर 2025 को लॉन्च करने जा रही है और इसकी कीमत 11 लाख से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है. नए मॉडल में क्लासिक सिएरा का टच भी दिखाई देता है और इसमें आज के समय के अनुसार कई हाई-टेक फीचर्स जोड़े गए हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

नया डिजाइन और लुक्स

  • नई सिएरा का डिजाइन पुराने मॉडल की याद दिलाता है, लेकिन इसमें हर हिस्से में मॉडर्न स्टाइल साफ दिखता है. फ्रंट में वर्टिकल LED हेडलैंप्स, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और सिल्वर स्किड प्लेट इसे एक बोल्ड और स्टाइलिश लुक देते हैं. SUV का साइड प्रोफाइल बॉक्सी शेप में है जिसमें बड़े 18-19 इंच के अलॉय व्हील्स और फ्लश डोर हैंडल्स इसे और बेहतर बनाते हैं. ब्लैक C-पिलर की वजह से इसका फ्लोटिंग रूफ डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है. रियर में रैपअराउंड ग्लास और फुल LED टेललाइट्स से पुराने सिएरा मॉडल की याद ताजा हो जाती है. लगभग 4.3 मीटर लंबाई वाली यह SUV परिवार के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

फीचर्स और केबिन

  • SUV का इंटीरियर बेहद मॉडर्न और फीचर-पैक्ड है. इसका सबसे खास हिस्सा है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले, बड़े आकार का टचस्क्रीन और पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन शामिल है. इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. साथ ही डुअल-जोन AC, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ केबिन काफी लग्जरी महसूस होता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • सिएरा को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों में उतारा जाएगा. पेट्रोल वर्जन में 1.5 लीटर टर्बो इंजन से 170 हॉर्सपावर और डीजल में 118 हॉर्सपावर मिलने की उम्मीद है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स उपलब्ध होंगे. कंपनी के अनुसार पेट्रोल और डीजल वर्जन 15 से 20 kmpl का माइलेज दे सकते हैं. यह SUV क्रेटा, सेल्टोस और स्कॉर्पियो-N जैसी कारों को टक्कर देगी.

 लॉन्च और सेफ्टी

  • सिएरा में 6 एयरबैग, 360° कैमरा, लेवल-2 ADAS, ABS, ESC और हिल कंट्रोल जैसे सुरक्षा फीचर्स होंगे. यह कार 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होगी. स्टाइलिश डिजाइन, एडवांस फीचर्स और सेफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए यह एक दमदार विकल्प बन सकती है.

Published at : 16 Nov 2025 10:26 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata Sierra 2025 New Sierra Launch
