हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनए फीचर्स के साथ जल्द आ सकती है Tata Sierra की 7-सीटर SUV, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

नए फीचर्स के साथ जल्द आ सकती है Tata Sierra की 7-सीटर SUV, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Tata Sierra 7-Seater SUV: हाल ही में टाटा मोटर्स की तरफ से मोस्ट-अवेटेड सिएरा को लॉन्च किया गया है. अब खबरें आ रही हैं कि टाटा जल्द ही सिएरा का 7-सीटर वर्जन भी ला सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा सिएरा लॉन्च होने के बाद से ही लोगों के बीच काफी पसंद की जा रही है. इसका डिजाइन, फीचर्स और अंदर मिलने वाली जगह लोगों को बहुत पसंद आ रही है. अब खबरें आ रही हैं कि टाटा जल्द ही सिएरा का 7-सीटर वर्जन भी ला सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है. अगर ऐसा होता है, तो यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प होगा जो एक बड़ी फैमिली कार चाहते हैं.

नए Argos प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका

  • Tata Sierra नए Argos प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसी प्लेटफॉर्म की वजह से इसमें ज्यादा जगह मिल पाई है. यह प्लेटफॉर्म 4.3 मीटर से लेकर 4.6 मीटर लंबी गाड़ियों के लिए तैयार किया गया है. यही कारण है कि इसमें बैठने वालों को अच्छा लेग स्पेस मिलता है. भले ही कुछ दूसरी SUVs लंबाई में ज्यादा हों, लेकिन Sierra का व्हीलबेस बड़ा होने से अंदर ज्यादा आराम मिलता है. इसी प्लेटफॉर्म पर 7-सीटर SUV तैयार की जा सकती है.

7-सीटर Sierra या नई SUV?

  • अभी यह साफ नहीं है कि आने वाली 7-सीटर SUV का नाम Sierra ही होगा या टाटा इसे किसी नए नाम से लॉन्च करेगी. माना जा रहा है कि यह SUV साइज में Sierra जैसी होगी, लेकिन इसमें Third- Row की सीट के लिए ज्यादा जगह दी जाएगी. कंपनी इसे Safari से नीचे और Sierra से ऊपर रख सकती है, जिससे यह एक नया और बेहतर विकल्प बन सके.

फीचर्स और आराम पर पूरा ध्यान

  • अगर 7-सीटर Sierra आती है, तो इसमें वही फीचर्स मिल सकते हैं, जो मौजूदा Sierra में दिए गए हैं. इसमें बड़ी स्क्रीन, सेफ्टी सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स हो सकते हैं. Third- Row के लिए अलग AC वेंट्स भी दिए जा सकते हैं, ताकि पीछे बैठने वालों को भी पूरा आराम मिले.

क्या बन सकती है बेहतरीन 7-सीटर SUV

  • अगर टाटा Sierra का 7-सीटर वर्जन लॉन्च होता है, तो यह स्पेस, फीचर्स और कीमत के मामले में एक अच्छा विकल्प बन सकता है. बड़ी फैमिली के लिए ये SUV काफी काम की साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई नई Mini Cooper Convertible, टॉप स्पीड जानकर उड़ जाएंगे होश, जानें बुकिंग की डिटेल्स

Published at : 15 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra Launch Tata Sierra 7 Seater Tata Sierra New SUV Tata 7 Seater SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP BJP में कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता? सपा चीफ अखिलेश यादव के दावे से लखनऊ से दिल्ली तक हलचल
UP BJP में कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता? सपा चीफ अखिलेश यादव के दावे से लखनऊ से दिल्ली तक हलचल
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, कही दिल की बात
Advertisement

वीडियोज

Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
Indian Stock Market गिरा! FPI Selling, Global Weakness का असर | Paisa Live
India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP BJP में कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता? सपा चीफ अखिलेश यादव के दावे से लखनऊ से दिल्ली तक हलचल
UP BJP में कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता? सपा चीफ अखिलेश यादव के दावे से लखनऊ से दिल्ली तक हलचल
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, कही दिल की बात
क्रिकेट
अकेले कर दिया टीम इंडिया का काम तमाम, अब ICC ने इस प्लेयर को दिया इनाम; शेफाली वर्मा को भी खास सम्मान
अकेले कर दिया टीम इंडिया का काम तमाम, अब ICC ने इस प्लेयर को दिया इनाम; शेफाली वर्मा को भी खास सम्मान
यूटिलिटी
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Winter Session 2025: संसद में एक घंटे की कार्यवाही पर कितना आता है खर्च, विंटर सेशन में अब तक कितना पैसा गया खप?
संसद में एक घंटे की कार्यवाही पर कितना आता है खर्च, विंटर सेशन में अब तक कितना पैसा गया खप?
शिक्षा
कब आएगा IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट, 28 दिसंबर को होगा मेंस
कब आएगा IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट, 28 दिसंबर को होगा मेंस
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget