नए फीचर्स के साथ जल्द आ सकती है Tata Sierra की 7-सीटर SUV, जानें संभावित फीचर्स और कीमत
Tata Sierra 7-Seater SUV: हाल ही में टाटा मोटर्स की तरफ से मोस्ट-अवेटेड सिएरा को लॉन्च किया गया है. अब खबरें आ रही हैं कि टाटा जल्द ही सिएरा का 7-सीटर वर्जन भी ला सकती है.
टाटा सिएरा लॉन्च होने के बाद से ही लोगों के बीच काफी पसंद की जा रही है. इसका डिजाइन, फीचर्स और अंदर मिलने वाली जगह लोगों को बहुत पसंद आ रही है. अब खबरें आ रही हैं कि टाटा जल्द ही सिएरा का 7-सीटर वर्जन भी ला सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है. अगर ऐसा होता है, तो यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प होगा जो एक बड़ी फैमिली कार चाहते हैं.
नए Argos प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका
- Tata Sierra नए Argos प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसी प्लेटफॉर्म की वजह से इसमें ज्यादा जगह मिल पाई है. यह प्लेटफॉर्म 4.3 मीटर से लेकर 4.6 मीटर लंबी गाड़ियों के लिए तैयार किया गया है. यही कारण है कि इसमें बैठने वालों को अच्छा लेग स्पेस मिलता है. भले ही कुछ दूसरी SUVs लंबाई में ज्यादा हों, लेकिन Sierra का व्हीलबेस बड़ा होने से अंदर ज्यादा आराम मिलता है. इसी प्लेटफॉर्म पर 7-सीटर SUV तैयार की जा सकती है.
7-सीटर Sierra या नई SUV?
- अभी यह साफ नहीं है कि आने वाली 7-सीटर SUV का नाम Sierra ही होगा या टाटा इसे किसी नए नाम से लॉन्च करेगी. माना जा रहा है कि यह SUV साइज में Sierra जैसी होगी, लेकिन इसमें Third- Row की सीट के लिए ज्यादा जगह दी जाएगी. कंपनी इसे Safari से नीचे और Sierra से ऊपर रख सकती है, जिससे यह एक नया और बेहतर विकल्प बन सके.
फीचर्स और आराम पर पूरा ध्यान
- अगर 7-सीटर Sierra आती है, तो इसमें वही फीचर्स मिल सकते हैं, जो मौजूदा Sierra में दिए गए हैं. इसमें बड़ी स्क्रीन, सेफ्टी सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स हो सकते हैं. Third- Row के लिए अलग AC वेंट्स भी दिए जा सकते हैं, ताकि पीछे बैठने वालों को भी पूरा आराम मिले.
क्या बन सकती है बेहतरीन 7-सीटर SUV
- अगर टाटा Sierra का 7-सीटर वर्जन लॉन्च होता है, तो यह स्पेस, फीचर्स और कीमत के मामले में एक अच्छा विकल्प बन सकता है. बड़ी फैमिली के लिए ये SUV काफी काम की साबित हो सकती है.
