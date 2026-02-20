6 एयरबैग वाली नई Renault Duster पहुंची शोरूम, जानें कब मिलेगी पहली डिलीवरी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नई Renault Duster 2026 पैनोरमिक सनरूफ, 6 एयरबैग और दमदार इंजन विकल्पों के साथ शोरूम पहुंची है. आइए इसके प्री-बुकिंग, कीमत और डिलीवरी की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 05:04 PM (IST)
रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी नई जनरेशन Renault Duster को पेश कर दिया है. यह एसयूवी एक नए अवतार में वापसी कर रही है और पहले से ज्यादा स्टाइलिश और फीचर से भरपूर दिखाई दे रही है. आधिकारिक लॉन्च से पहले ही यह मॉडल देशभर के कई डीलरशिप पर पहुंच चुका है. इसकी प्री-बुकिंग 21,000 रुपये से शुरू हो गई है. कंपनी ग्राहकों को प्राथमिकता के आधार पर डिलीवरी और कुछ खास ऑफर भी दे रही है. इसकी कीमत की घोषणा मार्च 2026 के मध्य में की जाएगी. आइए जानते हैं कि इसकी पहली डिलीवरी कब मिलेगी.

दमदार इंजन के साथ आएगी नई Duster

नई Renault Duster कई इंजन विकल्पों के साथ आएगी. इसमें 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर 160 बीएचपी पावर देता है. इसके अलावा 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा जो 160 बीएचपी और 280 एनएम टॉर्क देगा. यह इंजन मैनुअल और ड्यूल क्लच गियरबॉक्स दोनों में उपलब्ध होगा. एक 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा जो 100 बीएचपी पावर देगा. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा. वहीं 1.3 लीटर टर्बो का एक और वेरिएंट 163 बीएचपी पावर देगा. यानी ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार इंजन चुनने का विकल्प मिलेगा.

डिजाइन में दिखेगा नया अंदाज

नई Duster का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और मजबूत दिखाई देता है. इसमें नई एलईडी डीआरएल दी गई हैं जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करती हैं. फ्रंट में नया ग्रिल और डस्टर बैज दिया गया है. बंपर पर सिल्वर हाइलाइट्स इसे दमदार लुक देते हैं. पिक्सेल स्टाइल फॉग लैंप इसे और खास बनाते हैं. कुल मिलाकर यह एसयूवी सड़क पर अलग पहचान बनाती है.

प्रीमियम फीचर्स और पैनोरमिक सनरूफ

केबिन को पूरी तरह अपडेट किया गया है. इसमें नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ड्यूल स्क्रीन डैशबोर्ड और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. खास बात यह है कि इसमें पैनोरमिक सनरूफ दी गई है, जो इसे और प्रीमियम बनाती है. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं. टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी मार्च 2026 के आसपास शुरू हो सकती है. वहीं हाइब्रिड वेरिएंट की डिलीवरी दिवाली 2026 के समय तक शुरू होने की उम्मीद है.

Published at : 20 Feb 2026 05:04 PM (IST)
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
