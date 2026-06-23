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हिंदी न्यूज़ऑटोप्रीमियम लुक, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, क्या Tiago से ज्यादा एडवांस होगी Tigor Facelift?

प्रीमियम लुक, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, क्या Tiago से ज्यादा एडवांस होगी Tigor Facelift?

Tata Tigor Facelift: नई Tata Tigor Facelift केवल एक नॉर्मल अपडेट नहीं होगा, बल्कि इसके डिजाइन, फीचर्स और लुक में कई जरूरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी, क़मरजहां |  Updated at : 23 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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ऑटो इंडस्ट्री में कॉम्पैक्ट सेडान की पॉपुलेरिटी फिर बढ़ रही है. इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर सेडान Tigor को एक नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. Tata Tigor Facelift को पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, नए फीचर्स और प्रीमियम लुक के साथ पेश किया जाएगा. इसके अलावा नई Tigor में कुछ ऐसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो इसे Tiago हैचबैक से ज्यादा प्रीमियम बनाएंगे. इंडियन मार्केट में इसका मुकाबला मारुति डिजायर से होगा.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन?

Tigor Facelift के फ्रंट हिस्से में ऐसे ही कई बदलाव देखने को मिलेंगे जो हाल ही में अपडेट की गई Tiago में दिए गए हैं. गाड़ी का फ्रंट लुक ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न होगा. हालांकि, Tigor एक कॉम्पैक्ट सेडान है, इसलिए इसके पिछले हिस्से का डिजाइन Tiago से अलग रखा जाएगा. जानकारी के मुताबिक, कार के रियर सेक्शन में नया स्टाइलिंग एलिमेंट और पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट स्ट्रिप देखने को मिल सकती है, जिससे इसका प्रीमियम लुक और भी बेहतर हो जाएगा. इसके अलावा नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं.

गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स

टिगोर के इंटीरियर में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नई Tigor का केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए नई अपहोल्स्ट्री और बेहतर फिनिशिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 360 डिग्री कैमरा, रियर एसी वेंट्स, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया स्टीयरिंग व्हील और फास्ट चार्जिंग यूएसबी पोर्ट जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में गाड़ी में बड़े बदलाव नहीं किए जाएंगे. नई Tigor में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो Tiago में दिया जाता है. इसके साथ ही सीएनजी ऑप्शन भी मौजूद रहेगा. ग्राहकों को मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिल सकते हैं. सीएनजी मॉडल में टाटा की ट्विन-सिलेंडर तकनीक भी देखने को मिलेगी, जिससे बूट स्पेस बेहतर मिलता है.

इलेक्ट्रिक सेडान खरीदने वालों के लिए बेहतर ऑप्शन 

नई Tigor EV में भी वही डिजाइन और फीचर अपडेट दिए जा सकते हैं जो Tiago EV के फेसलिफ्ट मॉडल में देखने को मिलेंगे. इससे इलेक्ट्रिक सेडान खरीदने वाले ग्राहकों को ज्यादा मॉडर्न तकनीक और बेहतर एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है.

नई Tata Tigor Facelift केवल एक नॉर्मल अपडेट नहीं होगा, बल्कि इसके डिजाइन, फीचर्स और लुक में कई जरूरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अगर कंपनी इसमें ज्यादा फीचर्स शामिल करती है तो यह सेडान अपने सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बन सकती है और Maruti Dzire को कड़ी टक्कर दे सकती है. नई Tigor और Tigor EV को इसी साल लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

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Published at : 23 Jun 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Car News Tata Tiago Facelift
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