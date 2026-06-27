नई बाइक खरीदने जा रहे हैं? पहले समझ लें पावर और टॉर्क का खेल

Power vs Torque in Bike: अगर आप भी नई बाइक खरीदने का सोच रहें हैं तो उससे पहले बाइक के बारे में पूरी जानकारी ले लें. जब भी हम शोरूम में कोई नई बाइक खरीदने जाते हैं तो सेल्समैन हमें बड़े चाव से उसके फीचर्स गिनाने लगता है. वह बार-बार दो भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल करतें हैं पावर और टॉर्क. जबकि हममें से ज्यादातर लोग सिर्फ इंजन का सीसी या माइलेज देखकर बाइक फाइनल कर लेते हैं और इन दोनों जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं.

लेकिन बाइक की असली परफॉर्मेंस इन्हीं दो बातों पर निर्भर करता है. अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही बाइक चुनना चाहते हैं तो इनका अंतर समझना बेहद जरूरी है. तो चलिए जानतें पावर और टॉर्क में बड़ा क्या है.

टॉर्क क्या है?

बात करें अगर टॉर्क की आप बिल्कुल सरल शब्दों में समझ सकते हैं. बाइक की खींचने की ताकत या दम कह सकते हैं. जब आप रेड लाइट पर खड़े होते हैं और हरी बत्ती होते ही जैसे ही एक्सीलेटर घुमाते हैं. तो गाड़ी जो शुरुआती पिकअप लेती है वह टॉर्क की वजह से ही होता है.

इसे न्यूटन-मीटर में मापा जाता है. भारी सामान ढोने पहाड़ों पर चढ़ने या ट्रैफ़िक में बार-बार गियर बदले बिना आसानी से निकलने के लिए तगड़े टॉर्क की जरूरत होती है. रॉयल एनफील्ड जैसी बुलेट गाड़ियों में टॉर्क बहुत ज्यादा होता है इसलिए वे भारी होने के बावजूद आसानी से खींच जाती हैं.

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बाइक में पावर क्या होता?

जबकि बात करें अगर टॉर्क की तो गाड़ी को शुरुआती रफ्तार और ताकत देता है. वहीं पावर यह तय करती है कि आपकी बाइक कितनी तेज भाग सकती है. जब आपकी बाइक एक बार गति पकड़ लेती है. तो उसे उस हाई स्पीड पर बनाए रखना और टॉप स्पीड तक पहुंचाना पावर का काम होता है.

रेसिंग बाइक्स या केटीएम जैसी स्पोर्ट्स बाइक्स में पावर बहुत ज्यादा दी जाती है ताकि हाईवे पर बाइक रफ्तार पकड़ लेती है. अगर आपको तेज रफ्तार का शौक है तो आपको ज्यादा BHP वाली बाइक पसंद आएगी.

कौन सी बाइक रहेगी बेस्ट?

अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आपको ज्यादा पावर वाली बाइक चाहिए या ज्यादा टॉर्क वाली. इसका जवाब आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है. अगर आप रोज़ाना शहर के भारी ट्रैफिक में चलते हैं, ऑफिस आने-जाने के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं या पहाड़ों पर घूमना पसंद करते हैं.

तो आपको कम आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क देने वाली बाइक चुननी चाहिए. जबकि अगर आप अक्सर खाली हाईवे पर लंबी राइड्स पर जाते हैं और आपको रफ्तार का रोमांच पसंद है तो आपको हाई पावर वाली स्पोर्ट्स या कम्यूटर बाइक लेना ठीक होगा.

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