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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए

भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए

आयरलैंड ने पहले टी20 में भारत को 34 रनों से हराया. आयरलैंड ने पहले खेलने के बाद 182 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया 148 रन ही बना सकी. अब भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने बड़ा बयान दिया है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 27 Jun 2026 04:31 PM (IST)
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आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. पहली बार भारतीय टीम आयरलैंड से हारी है. इस हार के बाद हर कोई टीम इंडिया की आलोचना कर रहा है. इस बीच स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के कोच महेंद्र चौहान ने बड़ा बयान दिया है. भारत की हार पर जडेजा के कोच ने जो कहा है, वो भारतीय फैंस को जरूर जानना चाहिए. रवींद्र जडेजा के कोच महेंद्र सिंह चौहान का मानना है कि टी20 क्रिकेट में ऐसे उलटफेर हो जाते हैं. 

महेंद्र चौहान ने कहा कि इस हार का यह मतलब यह नहीं है कि भारत की टी20 टीम खराब है. न्यूज एजेंसी 'आईएएनएस' से बातचीत में उन्होंने कहा,"टी20 क्रिकेट ही ऐसा है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता. यह काफी तेज फॉर्मेट है. कभी-कभार नई टीम भी अपने प्रदर्शन से चौंका देती है. पहले टी20 में मिली हार से यह साबित नहीं होता है कि भारतीय टीम अच्छी नहीं है. भारत की टीम बहुत अच्छी है और उनके पास दमदार बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर हैं."

महेंद्र चौहान ने आगे कहा,"टी20 में ऐसा हो जाता है. ऐसे उलटफेर हो जाते हैं. इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. इस मुकाबले में भले ही टीम हार गई, लेकिन आगे टीम वापसी करेगी." उनसे जब पूछा गया कि वह भारतीय टीम को कुछ खास सलाह देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए खेल रहे खिलाड़ियों को वो क्या ही सलाह देंगे.

बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 में आयरलैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए थे. आयरिश टीम के लिए लॉर्कन टकर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि गैरेथ डेलानी ने 39 रनों का योगदान दिया. 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 148 रनों पर ऑआउट हो गई. टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार करने में नाकाम रहे. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए, लेकिन उन्हें बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका.

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Published at : 27 Jun 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja IND Vs IRE 1st T20 IND Vs IRE 2nd T20 India Vs Ireland
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