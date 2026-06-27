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हिंदी न्यूज़ऑटोअब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स

अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स

Maruti Micro SUV: अगर कंपनी अच्छे फीचर्स और मल्टी-फ्यूल ऑप्शन के साथ इस नई SUV को पेश करती है तो यह एंट्री-लेवल SUV सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है.आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 27 Jun 2026 03:22 PM (IST)
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ऑटो इंडस्ट्री में छोटे SUV सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब ग्राहक सिर्फ सस्ती कार नहीं चाहते, बल्कि उन्हें SUV जैसा लुक, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस, फीचर्स और सेफ्टी भी चाहिए. इसी बदलाव को देखते हुए Maruti  अब एक नई छोटी SUV पर काम कर रही है, जिसे खास तौर पर Tata Punch को टक्कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है. यह नई कार कंपनी की एंट्री-लेवल SUV के तौर पर पेश की जा सकती है. 

Maruti की यह नई कार पूरी तरह SUV स्टाइल में डिजाइन की जाएगी. इसका लुक शानदार हो सकता है, जिससे यह सड़क पर ज्यादा प्रीमियम और मजबूत दिखाई देगी. कंपनी इसे सिर्फ पेट्रोल इंजन तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसमें कई पावरट्रेन ऑप्शन दिए जाने की उम्मीद है. इसमें पेट्रोल के साथ-साथ CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक (EV) वर्जन भी शामिल हो सकते हैं. इसका मकसद ग्राहकों को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग ऑप्शन देना है, ताकि हर तरह के खरीदार के लिए एक सही मॉडल चुना जा सके. 

SUV सेगमेंट तेजी से हो रहा पॉपुलर 

Tata Punch ने 2021 में लॉन्च होने के बाद भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. यह कार खासतौर पर उन ग्राहकों के बीच पॉपुलर है, जो छोटी लेकिन सेफ और फीचर-लोडेड SUV चाहते हैं. आज के समय में ग्राहक सिर्फ कम कीमत वाली कार नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि वे थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके बेहतर डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स, अच्छा इंजन और मजबूत सेफ्टी भी चाहते हैं. इसी वजह से SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और छोटे SUV मॉडल सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं.

कितनी हो सकती है गाड़ी की कीमत?

Maruti Suzuki की इस नई SUV की सफलता काफी हद तक इसकी कीमत पर निर्भर करेगी. मौजूदा समय में Tata Punch की पेट्रोल और CNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.65 लाख रुपये से 10.60 लाख रुपये के बीच है. वहीं इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की कीमत करीब 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये तक जाती है. अगर Maruti अपनी नई SUV को Punch से करीब 30,000 से 40,000 रुपये कम कीमत पर लॉन्च करती है, तो यह बाजार में अच्छी पकड़ बना सकती है. 

अगर कंपनी अच्छे फीचर्स और मल्टी-फ्यूल ऑप्शन के साथ इस नई SUV को पेश करती है तो यह एंट्री-लेवल SUV सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है. यह कार उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बन सकती है जो बजट में SUV स्टाइल, माइलेज और भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 27 Jun 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Car News Tata Punch Rival Maruti Micro SUV
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