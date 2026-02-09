नई Kia Seltos या Hyundai Creta: फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा दमदार?

मिड साइज SUV सेगमेंट में Kia और Hyundai की टक्कर हमेशा चर्चा का विषय रही है. अब New Kia Seltos 2026 के नए जनरेशन मॉडल के आने से यह मुकाबला एक बार फिर तेज हो गया है. आइए जानते हैं कि फीचर्स में किसका पलड़ा भारी है.

साइज और केबिन स्पेस में कौन आगे?

नई जनरेशन Kia Seltos को पहले से ज्यादा लंबा और चौड़ा बनाया गया है. इसका व्हीलबेस भी बढ़ाया गया है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा लेग स्पेस मिलता है. इसके साथ ही बूट स्पेस भी पहले से बेहतर किया गया है, जो लंबी जर्नी में काफी काम आता है. Hyundai Creta भी केबिन स्पेस के मामले में अच्छी SUV है, लेकिन कागजों पर देखें तो New Kia Seltos 2026 साइज और अंदरूनी जगह के मामले में थोड़ा आगे निकल जाती है.

इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो New Kia Seltos 2026 और Hyundai Creta दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन के लगभग समान विकल्प मिलते हैं. पावर और परफॉर्मेंस में दोनों SUVs के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. हालांकि Kia Seltos 2026 में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जो इसे खास बनाता है. दूसरी ओर, स्पोर्टी ड्राइव पसंद करने वालों के लिए Hyundai Creta N Line एक बेहतर विकल्प है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी का मुकाबला

फीचर्स के मामले में दोनों SUVs काफी एडवांस हैं. New Kia Seltos 2026 में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले और 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ मेमोरी फंक्शन मिलता है. वहीं Hyundai Creta में 8-वे पावर सीट दी गई है. दोनों में पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. अगर आप ज्यादा मॉडर्न फीचर्स और बड़ा साइज चाहते हैं तो New Kia Seltos 2026 बेहतर विकल्प हो सकती है, जबकि भरोसेमंद कीमत और स्मूद ड्राइव के लिए Hyundai Creta आज भी एक मजबूत SUV है.

