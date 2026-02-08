सिंगल चार्ज में 500 KM रेंज, क्या नई Punch EV में मिलेंगे पेट्रोल वर्जन से ज्यादा फीचर्स?

टाटा मोटर्स अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी Punch EV Facelift को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. पंच ईवी टाटा मोटर्स की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी है और इसे नेक्सॉन ईवी से नीचे पोजिशन किया गया है, इसलिए यह एक बड़ी लॉन्चिंग है.

नई पंच ईवी में पेट्रोल पंच की तरह कुछ अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन EV के लिए कुछ खास बदलाव भी होंगे. डिजाइन की बात करें तो पंच ईवी में ICE वर्जन की तुलना में अलग फ्रंट एंड और नया रियर स्टाइल देखने को मिलेगा, जो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा और मौजूदा पंच ईवी का अपडेटेड रूप होगा. इसमें बेहतर एयरोडायनामिक एफिशिएंसी के लिए ईवी-स्पेक अलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स?

इंटीरियर भी नए डिजाइन के साथ आएगा, हालांकि बड़े स्क्रीन पहले की तरह बने रहेंगे. फीचर्स के तौर पर पंच ईवी में ADAS जैसे नए फीचर्स मिल सकते हैं, जो पंच ICE में नहीं हैं, साथ ही गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा और अन्य प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. ये नए फीचर्स पंच ईवी को और ज्यादा अलग और प्रीमियम बनाएंगे.

बैटरी पैक के मामले में मौजूदा ऑप्शंस ही जारी रहने की उम्मीद है. नए लुक, अपडेटेड फीचर्स और टेक्नोलॉजी के चलते इसकी कीमत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद पंच ईवी सबसे सुलभ इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बनी रहेगी. इस कार को इसी महीने की 20 तारीख को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

कितनी हो सकती है गाड़ी की रेंज?

मौजूदा Punch EV में 25 kWh और 35 kWh बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. फेसलिफ्ट मॉडल में 35 kWh बैटरी को 40.5 kWh से बदला जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Punch EV एक बार चार्ज करने पर करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. हालांकि कंपनी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है.

यह भी पढ़ें:-

Honda Shine vs Hero HF Deluxe: दोनों बाइक्स में से किसे खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जान लीजिए डिटेल्स