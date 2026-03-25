Creta-Seltos को टक्कर देने आ रही नई जर्मन SUV, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश, जानें कब होगी लॉन्च?

Volkswagen Taigun ने 2021 में लॉन्च होने के बाद से भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है. इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस लोगों को काफी पसंद आया है. बिना बड़े बदलाव के भी कंपनी ने समय-समय पर नए वेरिएंट और फीचर अपडेट देकर इस SUV को हमेशा चर्चा में बनाए रखा. अब खबर है कि Volkswagen अप्रैल 2026 में Taigun का पहला बड़ा फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि यह अपडेट Skoda Kushaq फेसलिफ्ट जैसा हो सकता है, क्योंकि दोनों गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं.

डिजाइन में क्या होगा नया बदलाव?

नई Taigun फेसलिफ्ट के डिजाइन में इस बार सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है. खासकर इसका फ्रंट लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टि होगा. इसमें नया ग्रिल और हेडलाइट डिजाइन दिया जा सकता है. हेडलाइट्स के बीच में LED लाइट बार मिल सकता है, जिसमें VW का LOGO भी चमकेगा. इसके अलावा फ्रंट बंपर को भी नया रूप दिया जाएगा, जिसमें बड़े एयर डैम और नए फॉग लैंप देखने को मिल सकते हैं. साइड में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जिससे SUV का लुक और बेहतर लगेगा. पीछे की तरफ भी बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे नई LED टेललाइट और अपडेटेड बंपर. कुल मिलाकर नई Taigun पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश दिखेगी.

फीचर्स और इंटीरियर में क्या मिलेगा?

इंटीरियर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन फीचर्स के मामले में यह SUV पहले से ज्यादा एडवांस हो सकती है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है, जो आजकल ग्राहकों की पहली पसंद बन चुका है. इसके अलावा 10.2 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, पीछे की सीटों में मसाज फंक्शन भी दिया जा सकता है, जो इस सेगमेंट में इसे खास बना सकता है. इन सभी फीचर्स के साथ यह SUV ज्यादा आरामदायक और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो जाएगी.

इंजन और मुकाबला किनसे होगा?

नई Taigun फेसलिफ्ट में इंजन वही पुराने ही रहने की संभावना है. इसमें 1.0 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे, जो क्रमशः 115 bhp और 150 bhp पावर देते हैं. हालांकि छोटे इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है, जिससे ड्राइविंग और स्मूद हो जाएगी. वहीं 1.5 लीटर इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स पहले जैसा ही रहेगा. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Tata Sierra जैसी गाड़ियों से होगा.

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