हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द आ रही नई जेनरेशन की Kia Seltos, Creta और Harrier को देगी सीधी टक्कर, जानें फीचर्स

जल्द आ रही नई जेनरेशन की Kia Seltos, Creta और Harrier को देगी सीधी टक्कर, जानें फीचर्स

Kia Seltos 2026: नई जेनरेशन Kia Seltos फिर टेस्टिंग के दौरान दिखाई दी. आइए 2026 में भारत में लॉन्च होने वाली इस SUV के डिजाइन, फीचर्स, इंजन और ग्लोबल डेब्यू की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Nov 2025 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में किआ मोटर्स कई सेगमेंट में अपनी कारें बेचती है, जिसमें Seltos कंपनी की सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUV मानी जाती है. अब इसकी नई जेनरेशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसे एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान भारत में देखा गया है. कंपनी लंबे समय से इसकी अगली पीढ़ी पर काम कर रही है और आने वाले समय में इसे ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में भी लॉन्च किया जाएगा.

डिजाइन में बड़े बदलाव, पहले से बड़ी होगी SUV


  • रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जेनरेशन Kia Seltos को मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा, जिससे केबिन में पहले से ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है. कंपनी इसकी डिजाइन को ज्यादा सीधा और बॉक्सी स्टाइल में तैयार कर रही है, जैसा कि हाल ही में देखी गई टेस्टिंग मॉडल से अनुमान लगाया गया है. इसके फ्रंट लाइट्स, बंपर और समूचे बॉडी शेप में बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और भी दमदार दिखेगा. नए डिजाइन के साथ एसयूवी में कई मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े जाने वाले हैं.

केबिन में 12.3-इंच डिस्प्ले 

नई जेनरेशन Seltos के इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो SUV में 12.3-इंच कर्व्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल किया जा सकता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मॉडर्न महसूस होगा. इसके अलावा नई अपहोल्स्ट्री, री-डिजाइन्ड डैशबोर्ड और बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे और प्रीमियम बनाएंगे.

 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 

  • किआ की ओर से नई जेनरेशन Seltos में मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प बनाए रखने की संभावना है. इसके साथ ही कंपनी नया डीजल इंजन या हाइब्रिड पेट्रोल इंजन विकल्प भी ला सकती है, जिससे SUV की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों बेहतर हो सकते हैं. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसमें मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन का विकल्प दिया जा सकता है.

लॉन्च टाइमलाइन

  • किआ ग्लोबल स्तर पर इस SUV की नई जेनरेशन को 10 दिसंबर को साउथ कोरिया में पेश करेगी. इसके बाद इसे सबसे पहले कोरियन मार्केट में ही लॉन्च किया जाएगा. भारत में इसकी एंट्री 2026 के आसपास होने की उम्मीद है, जब कंपनी इसे कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ पेश करेगी.

किन कारों से होगा मुकाबला?

  • नई Seltos भारतीय बाजार में Hyundai Creta, Honda Elevate, Tata Harrier, MG Hector, Skoda Kushaq और Mahindra Scorpio जैसी SUVs को टक्कर देगी. मिड-साइज SUV सेगमेंट में यह मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है.

ये भी पढ़ें

2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Published at : 20 Nov 2025 03:35 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Tata Harrier Kia Seltos New Generation Kia Seltos 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
IND Probable 11 vs SA: शुभमन गिल बाहर, ऋषभ पंत होंगे कप्तान! दूसरे टेस्ट में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
शुभमन गिल बाहर, ऋषभ पंत होंगे कप्तान! दूसरे टेस्ट में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Salary Of Deputy CM: बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget