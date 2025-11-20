जल्द आ रही नई जेनरेशन की Kia Seltos, Creta और Harrier को देगी सीधी टक्कर, जानें फीचर्स

भारत में किआ मोटर्स कई सेगमेंट में अपनी कारें बेचती है, जिसमें Seltos कंपनी की सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUV मानी जाती है. अब इसकी नई जेनरेशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसे एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान भारत में देखा गया है. कंपनी लंबे समय से इसकी अगली पीढ़ी पर काम कर रही है और आने वाले समय में इसे ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में भी लॉन्च किया जाएगा.

डिजाइन में बड़े बदलाव, पहले से बड़ी होगी SUV



रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जेनरेशन Kia Seltos को मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा, जिससे केबिन में पहले से ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है. कंपनी इसकी डिजाइन को ज्यादा सीधा और बॉक्सी स्टाइल में तैयार कर रही है, जैसा कि हाल ही में देखी गई टेस्टिंग मॉडल से अनुमान लगाया गया है. इसके फ्रंट लाइट्स, बंपर और समूचे बॉडी शेप में बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और भी दमदार दिखेगा. नए डिजाइन के साथ एसयूवी में कई मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े जाने वाले हैं.

केबिन में 12.3-इंच डिस्प्ले

नई जेनरेशन Seltos के इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो SUV में 12.3-इंच कर्व्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल किया जा सकता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मॉडर्न महसूस होगा. इसके अलावा नई अपहोल्स्ट्री, री-डिजाइन्ड डैशबोर्ड और बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे और प्रीमियम बनाएंगे.

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

किआ की ओर से नई जेनरेशन Seltos में मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प बनाए रखने की संभावना है. इसके साथ ही कंपनी नया डीजल इंजन या हाइब्रिड पेट्रोल इंजन विकल्प भी ला सकती है, जिससे SUV की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों बेहतर हो सकते हैं. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसमें मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन का विकल्प दिया जा सकता है.

लॉन्च टाइमलाइन

किआ ग्लोबल स्तर पर इस SUV की नई जेनरेशन को 10 दिसंबर को साउथ कोरिया में पेश करेगी. इसके बाद इसे सबसे पहले कोरियन मार्केट में ही लॉन्च किया जाएगा. भारत में इसकी एंट्री 2026 के आसपास होने की उम्मीद है, जब कंपनी इसे कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ पेश करेगी.

किन कारों से होगा मुकाबला?

नई Seltos भारतीय बाजार में Hyundai Creta, Honda Elevate, Tata Harrier, MG Hector, Skoda Kushaq और Mahindra Scorpio जैसी SUVs को टक्कर देगी. मिड-साइज SUV सेगमेंट में यह मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है.

