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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Kia Seltos का सेफ्टी में दिखा दम, क्रैश टेस्ट में हासिल की 5-स्टार रेटिंग, जानिए कीमत

नई Kia Seltos का सेफ्टी में दिखा दम, क्रैश टेस्ट में हासिल की 5-स्टार रेटिंग, जानिए कीमत

New Generation Kia Seltos: 5-स्टार रेटिंग के साथ किआ सेल्टोस अब उन SUV की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिनमें Tata Sierra, Maruti Victoris और Renault Duster जैसे मॉडल्स के नाम शामिल हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 30 Mar 2026 04:06 PM (IST)
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भारतीय ऑटो मार्केट में अब एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं. नई कार खरीदने वालों के लिए सेफ्टी अब बड़ा फैक्टर बन चुकी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब कार कंपनियां अपने मॉडल्स को लगातार बेहतर बना रही हैं. इसी कड़ी में Kia Seltos के नए जनरेशन मॉडल ने क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे यह ग्राहकों के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बन गई है. आइए जानते हैं कि क्रैश टेस्ट में इस कार को कितना स्कोर हासिल हुआ है?

गाड़ी को कितना स्कोर मिला?

BNCAP क्रैश टेस्ट में न्यू जनरेशन Kia Seltos को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.70 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 अंक मिले हैं. ये काफी बेहतर अंक माने जाते हैं. इस कार को नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है. ऐसे में K2 प्लेटफॉर्म के मुकाबले इसकी सेफ्टी और मजबूत हो गई है. 

अपडेटेड फीचर्स के साथ आती है नई Kia Seltos

नए प्लेटफॉर्म की वजह से ही Kia Seltos की राइड और हैंडलिंग भी बेहतर किए गए हैं. साथ ही ADAS जैसे एडवांस फीचर्स को और बेहतर तरीके से शामिल किया गया है. हालांकि Kia Seltos के पुराने मॉडल में भी ये फीचर था लेकिन अब यह और ज्यादा अपडेटेड है. नई Seltos में बेहतर टॉर्शनल रिगिडिटी और कम नॉइज़-वाइब्रेशन भी मिलता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और आरामदायक हो जाता है. 

कितनी है गाड़ी कीमत?

नई Kia Seltos की कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये है और लॉन्च होते ही यह काफी पॉपुलर हो गई है. यह पहले से थोड़ी बड़ी भी हो गई है और इसमें तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. आगे चलकर कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है. 

इस 5-स्टार रेटिंग के साथ Kia Seltos अब उन SUV कारों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिनमें Tata Sierra, Maruti Suzuki Victoris और Renault Duster जैसे मॉडल्स भी शामिल हैं. साथ ही, इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली Hyundai Creta की नई जनरेशन से भी काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं.

यह भी पढ़ें:-

Duster Hybrid से लेकर VW Taigun तक, मार्केट में Creta को टक्कर देने आ रहीं ये शानदार SUV 

Published at : 30 Mar 2026 04:05 PM (IST)
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Kia Motors New Generation Kia Seltos Kia Seltos Safety Rating
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