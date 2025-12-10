भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी Citroen eC3 की नई जेनरेशन, जानें कब तक होगी लॉन्च?

Citroen भारत में हैचबैक से लेकर एसयूवी तक कई तरह की कारें बेचती है और इनमें कंपनी की इलेक्ट्रिक हैचबैक Citroen eC3 भी शामिल है. अब इसकी नई जेनरेशन को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसके बाद यह संकेत मिल रहा है कि कंपनी भविष्य में इसका अपडेटेड मॉडल भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. टेस्टिंग कार में किए गए बदलाव और लॉन्च को लेकर कई बड़ी बातें सामने आई हैं.

भारत में दिखी नई जेनरेशन Citroen eC3

दरअसल, हाल ही में नई Citroen eC3 को भारतीय सड़कों पर चलते देखा गया, जिससे साफ हो गया कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार के नए मॉडल पर काम कर रही है. ये यूनिट पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा बदली हुई दिखाई दी. कार पूरी तरह कवर नहीं थी, सिर्फ आगे के लोगो और ग्रिल को छिपाया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि डिजाइन में बदलाव किए जा रहे हैं. लाल रंग की यह कार बेंगलुरू की सड़कों पर नजर आई.

क्या नई Citroen eC3 भारत में लॉन्च होगी?

Citroen ने अभी तक इस नई जेनरेशन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत में बिना पूरी तरह कवर किए टेस्टिंग होना यह बताता है कि कंपनी इसकी भारत में लॉन्चिंग पर गंभीरता से विचार कर रही है. माना जा रहा है कि यह टेस्टिंग यूनिट विदेश से लाई गई हो सकती है और Citroen यह जांच रही है कि नई eC3 भारतीय सड़कों और मौसम में कैसी परफॉर्म करती है. अगर टेस्टिंग सफल रहती है, तो यह कार भविष्य में भारत में लॉन्च हो सकती है.

नई eC3 में क्या होंगे डिजाइन अपडेट ?

टेस्टिंग के दौरान दिखी नई eC3 स्टेलेंटिस के स्मार्ट कार प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी. उम्मीद है कि इसमें Citroen का नया लोगो दिया जाएगा. डिजाइन के मामले में भी बड़े बदलावा देखे जा सकते हैं, जैसे कि तीन हिस्सों में बंटी LED DRL, V-शेप हेडलाइट और पीछे काली पट्टी से जुड़ी टेल लाइट्स. ये अपडेट कार को पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं.

इंटीरियर में मिल सकता है नया एक्सपीरियंस

नई जेनरेशन Citroen eC3 के केबिन में भी बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे. इसमें बड़ा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले, नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और पूरी तरह नया इंटीरियर डिजाइन शामिल हो सकता है. इन बदलावों के साथ eC3 का केबिन ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर लगेगा.

मोटर और रेंज

नई eC3 में 111 kW की इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है. इसके साथ 44 kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो लगभग 320 किलोमीटर की रेंज प्रदान करेगा. इस रेंज और पावर के साथ नई eC3 शहर की ड्राइविंग और लंबी दूरी दोनों के लिए एक बैलेंस इलेक्ट्रिक कार साबित हो सकती है.

