मारुति बलेनो की ऑन-रोड कीमत क्या है? 5-सीटर कार को खरीदने के लिए हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?

Maruti Baleno On EMI: हुंडई i20, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैन्जा को टक्कर देने वाली गाड़ी मारुति बलेनो एक शानदार 5-सीटर कार है. मारुति की इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 9.10 लाख रुपये तक जाती है. मारुति बलेनो के सबसे सस्ते मॉडल Sigma (पेट्रोल) की ऑन-रोड कीमत 6.81 लाख रुपये है. मारुति की इस गाड़ी को खरीदने के लिए एक बार में पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कार लोन पर भी ये गाड़ी खरीदी जा सकती है.

Baleno के लिए भरनी होगी कितनी EMI?

मारुति बलेनो के सिग्मा (पेट्रोल) वेरिएंट की कीमत सात लाख रुपये से भी कम है. मारुति की ये कार खरीदने के लिए 68 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. अगर आप किस्त की अमाउंट कम करवाना चाहते हैं, तब ज्यादा डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं.

मारुति बलेनो खरीदने के लिए अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं और इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगती है, तब हर महीने करीब 15,250 रुपये की EMI भरनी होगी.

बलेनो खरीदने के लिए अगर आप पांच साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 12,750 की किस्त जमा करनी होगी.

मारुति की ये कार खरीदने के लिए अगर आप छह साल के लिए लोन लेते हैं, तब 11,000 रुपये हर महीने किस्त के तौर पर जमा करने होंगे.

मारुति बलेनो खरीदने के लिए अगर आप 10,000 रुपये से कम की किस्त बनवाना चाहते हैं, तब आप सात साल के लिए लोन ले सकते हैं. इससे 9 फीसदी की ब्याज से केवल 9,900 रुपये EMI भरनी होगी.

मारुति बलेनो खरीदने के लिए आप हर महीने भरने वाली किस्त को देखते हुए लोन ले सकते हैं. लेकिन लोन लेने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. कार कंपनी और बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

