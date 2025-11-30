Stylish लुक के साथ जल्द आ रही New-Gen Seltos, कई एडवांस फीचर्स से होगी लैस, जानें लॉन्च डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोStylish लुक के साथ जल्द आ रही New-Gen Seltos, कई एडवांस फीचर्स से होगी लैस, जानें लॉन्च डिटेल्स

नई जनरेशन Kia Seltos 10 दिसंबर 2025 को भारत में पेश होगी. ये SUV दमदार नए डिजाइन, बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम, ADAS अपडेट और 1.5L पेट्रोल-डीजल इंजन विकल्पों के साथ फिर से सेगमेंट में एंट्री को तैयार है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Nov 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

Kia अपनी नई जनरेशन की Seltos को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है और कंपनी इसे 10 दिसंबर 2025 को भारत में पेश करेगी. ऑनलाइन सामने आई तस्वीरों से साफ दिखता है कि Seltos का नया मॉडल अब और भी ज्यादा मस्कुलर और मॉडर्न डिजाइन के साथ आने वाला है. इसका फ्रंट हिस्सा पहले से चौड़ा होगा और इसमें टाइट-मेश ग्रिल दी जाएगी जो SUV को ज्यादा प्रीमियम लुक देती है. फ्रंट में वर्टिकल LED हेडलैम्प्स और बंपर किनारों से जुड़ती C-शेप DRLs इसे एक बोल्ड पहचान देती हैं.

  • नई बोनट लाइन्स गहरी होने के कारण इसका रोड प्रेजेंस और बेहतर महसूस होता है. साइड प्रोफाइल में बदलाव subtle जरूर हैं लेकिन दिखने में काफी फर्क लाते हैं. नए Y-पैटर्न डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, अपडेटेड रियर क्वार्टर ग्लास और ज्यादा मस्कुलर व्हील आर्च इसके स्पोर्टी आकर्षण को बढ़ाते हैं.

रियर डिजाइन में बड़े बदलाव और मॉडर्न टेललैंप्स

  • कार के पीछे नए C-आकार के LED टेल लैंप दिए गए हैं, जो टेलगेट पर मौजूद एक पतली LED स्ट्रिप के जरिए जुड़े हुए हैं. बंपर का डिजाइन पूरी तरह नया है और टेलगेट की शेप भी अपडेट की गई है. यह सब बदलाव SUV को बिल्कुल नई पहचान देते हैं. इंटीरियर में कंपनी बड़ा अपडेट करने जा रही है. डैशबोर्ड अब पहले से ज्यादा फ्लैट और वाइड लेआउट के साथ आएगा. केबिन में प्रीमियम फिनिश, बेहतर स्पेस और नया एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप मिलने की उम्मीद है.

इंफोटेनमेंट, फीचर्स और ADAS में बड़ा सुधार

  • नई Seltos का मेन अट्रैक्शन इसका बड़ा सिंगल ग्लास पैनल होगा जिसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल होंगे. Kia की ओर से नए इंफोटेनमेंट इंटरफेस और Extra कनेक्टेड फीचर्स दिए जाने की संभावना है. फीचर्स पहले से ज्यादा प्रीमियम रहेंगे, जिनमें वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, क्लाइमेट कंट्रोल और नया ADAS सेटअप शामिल हो सकता है. ADAS में ज्यादा Assistive safety technologies जोड़ी जा सकती हैं.

 पहले जैसे हैं इंजन विकल्प

  • नई जनरेशन Kia Seltos में 1.5L NA पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन जारी रहेंगे. मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स सभी वेरिएंट्स में मौजूद होंगे. कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में यह SUV ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प के साथ भी पेश की जा सकती है. बाद में एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट आने की भी चर्चा है. लॉन्च के बाद यह SUV Hyundai Creta, Grand Vitara, Toyota Hyryder, VW Taigun, Skoda Kushaq, Tata Curvv और Sierra जैसी कारों को कड़ी टक्कर देगी.

Published at : 30 Nov 2025 04:43 PM (IST)
Kia Seltos INDIA New Gen Kia Seltos 2025 New Seltos Kia Seltos Facelift
