काफी सस्ती EMI पर मिल जाएंगी मार्केट में मौजूद ये बाइक्स, जानिए डाउन पेमेंट का हिसाब

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकाफी सस्ती EMI पर मिल जाएंगी मार्केट में मौजूद ये बाइक्स, जानिए क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब?

काफी सस्ती EMI पर मिल जाएंगी मार्केट में मौजूद ये बाइक्स, जानिए क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब?

अगर आप भारतीय बाजार में मौजूद कोई बाइक खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि इसे फुल पेमेंट पर खरीदा जाए. आप बाइक को फाइनेंस या EMI पर भी खरीद सकते हैं. यहां कुछ ऑप्शन्स मौजूद हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 14 Mar 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में लोगों को ऐसी बाइक्स की तलाश रहती है, जो किफायती कीमत में आने के साथ ही सस्ती EMI पर भी मिल जाए. मार्केट में आपके लिए ऐसे ही कई ऑप्शन्स शामिल हैं, जिनमें क्लासिक 350 से लेकर TVS Ronin तक के नाम शामिल हैं. खास बात यह है कि आप इन बाइक्स को सस्ती EMI पर भी खरीद सकते हैं. 

Royal Enfield Classic 350

इस लिस्ट में पहला नाम Royal Enfield Classic 350 है. बाइक का सबसे सस्ता वेरिएंट हेरिटेज है, जिसकी दिल्ली में ऑन-रोड कीमत लगभग 2.08 लाख रुपये के करीब है. अलग-अलग राज्यों में टैक्स और अन्य फीस के कारण इसकी कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है.

अगर आप इस बाइक को खरीदने के लिए 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर देते हैं तो करीब 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर बाइक लोन आपको मिल जाएगा. इसके साथ ही अगर कोई ग्राहक दो साल के लिए लोन लेता है तो उसे लगभग 9,764 रुपये प्रति महीने की EMI देनी होगी. अगर आप 4 साल के लिए यह लोन लेते हैं आपको 5,627 रुपये प्रति महीने और पांच साल के लिए लोन लेने पर EMI लगभग 4,799 रुपये तक हो सकती है. 

TVS Ronin

दूसरी बाइक TVS Ronin है, जिसकी कीमत 1.26 लाख रुपये से शुरू होकर 1.60 लाख रुपये तक जाती है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि TVS Ronin के टॉप वेरिएंट की EMI का क्या हिसाब रहेगा? मान लीजिए कि आप पूरी एक्स-शोरूम कीमत पर लोन लेते हैं और ब्याज दर 9.5 प्रतिशत रहती है. अगर आप 12 महीने के लिए लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग 14,042 रुपये की EMI देनी होगी. 2 साल के लिए EMI करीब 7,353 रुपये हो जाती है. वहीं अगर आप तीन साल के लिए लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग 5,130 रुपये की EMI देनी होगी.

Bajaj Pulsar N160

Bajaj Pulsar N160 की एक्स-शोरूम कीमत 1.13 लाख रुपये से शुरू होकर 1.26 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक है. दिल्ली में इसके बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत लगभग 1.40 लाख रुपये के करीब है. इसमें RTO और इंश्योरेंस अमाउंट शामिल हैं. अगर आप बजाज पल्सर N160 के लिए 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी के 1.30 लाख रुपये के लिए आपको बाइक लोन लेना होगा. अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है और यह लोन 9 प्रतिशत की ब्याज दर से 3 साल के लिए लेते हैं, तो EMI करीब 4,569 रुपये बन जाएगी. 

यह भी पढ़ें:-

अब Zero नहीं, पेट्रोल-डीजल की डेंसिटी से चूना लगा रहे पेट्रोल पंप! 99% लोग कर देते हैं इग्नोर 

Published at : 14 Mar 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Royal Enfield Classic 350 Classic 350 Finance Plan Classic 350 On EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
काफी सस्ती EMI पर मिल जाएंगी मार्केट में मौजूद ये बाइक्स, जानिए क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब?
काफी सस्ती EMI पर मिल जाएंगी मार्केट में मौजूद ये बाइक्स, जानिए डाउन पेमेंट का हिसाब
ऑटो
अब Zero नहीं, पेट्रोल-डीजल की डेंसिटी से चूना लगा रहे पेट्रोल पंप! 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
अब Zero नहीं, पेट्रोल-डीजल की डेंसिटी से चूना लगा रहे पेट्रोल पंप! 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
ऑटो
50000 सैलरी होने पर Defender से कितने दिन जा सकते हैं ऑफिस, जानें कितना है माइलेज?
50000 सैलरी होने पर Defender से कितने दिन जा सकते हैं ऑफिस, जानें कितना है माइलेज?
ऑटो
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच ये इलेक्ट्रिक कारें बेहद किफायती ऑप्शन, 400 KM से ज्यादा रेंज
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच ये इलेक्ट्रिक कारें बेहद किफायती ऑप्शन, 400 KM से ज्यादा रेंज
Advertisement

वीडियोज

Israel-Iran War-ईरान में सत्ता परिवर्तन? पूर्व शासक के वंशज ने कहा—'मैं बागडोर संभालने को तैयार हूं'
Shah Rukh Khan की King और उनके साथ काम पर Saurabh Shukla का अनुभव
Vasudha: 😕Vasudha की शादी की खबर सुनकर सासू माँ की बिगड़ी तबीयत, घर में मचा कोहराम!
Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
इंडिया
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
आईपीएल 2026
एमएस धोनी की IPL रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा! दिग्गज ने जो कहा जानकर चौंक जाएंगे
एमएस धोनी की IPL रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा! दिग्गज ने जो कहा जानकर चौंक जाएंगे
ओटीटी
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
विश्व
Exclusive: अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
यूटिलिटी
नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ट्रेंडिंग
Video: जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन
जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget