काफी सस्ती EMI पर मिल जाएंगी मार्केट में मौजूद ये बाइक्स, जानिए डाउन पेमेंट का हिसाब

भारतीय बाजार में लोगों को ऐसी बाइक्स की तलाश रहती है, जो किफायती कीमत में आने के साथ ही सस्ती EMI पर भी मिल जाए. मार्केट में आपके लिए ऐसे ही कई ऑप्शन्स शामिल हैं, जिनमें क्लासिक 350 से लेकर TVS Ronin तक के नाम शामिल हैं. खास बात यह है कि आप इन बाइक्स को सस्ती EMI पर भी खरीद सकते हैं.

Royal Enfield Classic 350

इस लिस्ट में पहला नाम Royal Enfield Classic 350 है. बाइक का सबसे सस्ता वेरिएंट हेरिटेज है, जिसकी दिल्ली में ऑन-रोड कीमत लगभग 2.08 लाख रुपये के करीब है. अलग-अलग राज्यों में टैक्स और अन्य फीस के कारण इसकी कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है.

अगर आप इस बाइक को खरीदने के लिए 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर देते हैं तो करीब 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर बाइक लोन आपको मिल जाएगा. इसके साथ ही अगर कोई ग्राहक दो साल के लिए लोन लेता है तो उसे लगभग 9,764 रुपये प्रति महीने की EMI देनी होगी. अगर आप 4 साल के लिए यह लोन लेते हैं आपको 5,627 रुपये प्रति महीने और पांच साल के लिए लोन लेने पर EMI लगभग 4,799 रुपये तक हो सकती है.

TVS Ronin

दूसरी बाइक TVS Ronin है, जिसकी कीमत 1.26 लाख रुपये से शुरू होकर 1.60 लाख रुपये तक जाती है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि TVS Ronin के टॉप वेरिएंट की EMI का क्या हिसाब रहेगा? मान लीजिए कि आप पूरी एक्स-शोरूम कीमत पर लोन लेते हैं और ब्याज दर 9.5 प्रतिशत रहती है. अगर आप 12 महीने के लिए लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग 14,042 रुपये की EMI देनी होगी. 2 साल के लिए EMI करीब 7,353 रुपये हो जाती है. वहीं अगर आप तीन साल के लिए लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग 5,130 रुपये की EMI देनी होगी.

Bajaj Pulsar N160

Bajaj Pulsar N160 की एक्स-शोरूम कीमत 1.13 लाख रुपये से शुरू होकर 1.26 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक है. दिल्ली में इसके बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत लगभग 1.40 लाख रुपये के करीब है. इसमें RTO और इंश्योरेंस अमाउंट शामिल हैं. अगर आप बजाज पल्सर N160 के लिए 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी के 1.30 लाख रुपये के लिए आपको बाइक लोन लेना होगा. अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है और यह लोन 9 प्रतिशत की ब्याज दर से 3 साल के लिए लेते हैं, तो EMI करीब 4,569 रुपये बन जाएगी.

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