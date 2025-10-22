हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द नए अपग्रेड्स के साथ आ रही है Bajaj Pulsar NS125, जानिए क्या होंगे नए फीचर्स

जल्द नए अपग्रेड्स के साथ आ रही है Bajaj Pulsar NS125, जानिए क्या होंगे नए फीचर्स

Bajaj Auto जल्द ही 2026 Pulsar NS125 लॉन्च करने वाली है. इस बाइक में नए कलर, डिजिटल कंसोल, तीन-स्टेज ABS और फैटर टायर्स जैसे शानदार अपडेट मिलेंगे. आइए इसके नए फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Oct 2025 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

Bajaj Auto अपनी पॉपुलर बाइक सीरीज में एक और धमाका करने जा रही है. कंपनी जल्द ही 2026 Bajaj Pulsar NS125 को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी. यह बाइक पहले से ज्यादा फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन के साथ आने वाली है. हाल ही में इस बाइक को एक डीलरशिप पर देखा गया, जहां से इसके कई अपडेट्स सामने आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Pulsar NS125 को कंपनी ने खासकर यंग राइडर्स और स्ट्रीट बाइक प्रेमियों के लिए तैयार किया है.

नए कलर और डिजाइन अपडेट्स

  • नई Bajaj Pulsar NS125 का डिजाइन पहले से ज्यादा बोल्ड और एग्रेसिव नजर आता है. बाइक में अब नया Pearl Metallic White कलर दिया गया है, जिसमें पिंक हाइलाइट्स जोड़ी गई हैं. यह कॉम्बिनेशन बाइक के स्ट्रीटफाइटर लुक को और ज्यादा स्पोर्टी बनाता है. डिजाइन में सुधार के साथ-साथ फैटर टायर्स भी एक बड़ा बदलाव हैं. अब इसमें फ्रंट में 90-सेक्शन और रियर में 120-सेक्शन टायर मिलते हैं, जो पहले 80 और 100 सेक्शन के थे. इससे ग्रिप और स्टेबिलिटी दोनों में सुधार हुआ है. बाइक का ड्युअल-टोन टैंक डिजाइन, नए ग्राफिक्स और अपग्रेडेड बॉडी पैनल्स इसे और प्रीमियम लुक देते हैं.

ABS मोड्स और नया डिजिटल कंसोल

  • 2026 Pulsar NS125 का सबसे बड़ा अपडेट इसका तीन-स्टेज ABS सिस्टम है, जो अब Rain, Road और Off-road मोड्स के साथ आता है. Rain Mode: गीली सड़कों पर बेहतर ग्रिप और ज्यादा सेफ ब्रेकिंग देता है. Road Mode डेली यूज की राइडिंग के लिए बैलेंस्ड और स्मूथ रिस्पॉन्स देता है. Off-road Mode: ढीली सतह पर राइडिंग के दौरान ABS कम इंटरवीन करता है ताकि कंट्रोल बना रहे.

  • इसके साथ ही, अब बाइक में नया फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS नोटिफिकेशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और डिस्टेंस-टू-एम्प्टी जैसे फीचर्स शामिल हैं. यह कंसोल अब ज्यादा मॉडर्न और यूजर-फ्रेंडली है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • मेकैनिकल तौर पर Bajaj ने इस बाइक के इंजन को पहले जैसा ही रखा है क्योंकि यह पहले से ही अपने सेगमेंट में परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसमें 124.45cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 12 PS की पावर और 11 Nm टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स है और सस्पेंशन के लिए टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रीयर मोनोशॉक सेटअप मिलता है. ब्रेकिंग के लिए 240mm फ्रंट डिस्क और 130mm रियर ड्रम ब्रेक दिए गए हैं. इसका वजन 144 किलो और सीट हाइट 805mm है.

मुकाबला और मार्केट पोजिशन

  • 2026 Bajaj Pulsar NS125 भारतीय बाजार में TVS Raider 125, Hero Xtreme 125R और Honda CB125 Hornet जैसी बाइक्स से मुकाबला करेगी. हालांकि, अपने आक्रामक डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और Bajaj ब्रांड की भरोसेमंद परफॉर्मेंस के दम पर यह बाइक युवा राइडर्स के बीच एक बेस्ट-इन-क्लास ऑप्शन बन सकती है. कंपनी ने कीमत और लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में बाजार में उतारा जाएगा.

Published at : 22 Oct 2025 02:26 PM (IST)
Tags :
Bajaj Bajaj Pulsar 125 Pulsar NS125 Bajaj Pulsar NS125 2026
