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हिंदी न्यूज़ऑटोAudi Q4 e-Tron Facelift से उठा पर्दा, जानें क्या है नया डिजाइन, बैटरी रेंज और कीमत

Audi Q4 e-Tron Facelift से उठा पर्दा, जानें क्या है नया डिजाइन, बैटरी रेंज और कीमत

नई Audi Q4 e-Tron Facelift डिजाइन, फीचर्स और रेंज के मामले में एक बड़ा अपग्रेड है. ये कार उन लोगों के लिए शानदार विकल्प हो सकती है जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं.

By : गौतम सिंह | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 11:47 AM (IST)
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Audi ने अपनी नई Q4 e-Tron Facelift को ग्लोबल बाजार में पेश कर दिया है, जिसमें कंपनी ने डिजाइन को पहले जैसा रखते हुए उसे और अट्रैक्टिव बनाया है. इस नई इलेक्ट्रिक SUV में सामने की तरफ नई LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं, जिन्हें ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं. इसके साथ मैट्रिक्स LED हेडलैंप्स भी दिए गए हैं, जो रात में बेहतर रोशनी देते हैं.

कार की ग्रिल को अब बॉडी कलर में रखा गया है, जिससे इसका लुक और साफ और मॉडर्न दिखता है. इसमें काले और सिल्वर रंग के डिजाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जो इसे प्रीमियम फील देते हैं. इसके अलावा कार के बंपर में खास एयर इनटेक दिए गए हैं, जिससे हवा को बेहतर तरीके से काटने में मदद मिलती है और इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है.

इंटीरियर और एडवांस फीचर्स में क्या खास है?

नई Audi Q4 e-Tron के केबिन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. इसमें अब ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया गया है. ड्राइवर के लिए 11.9 इंच का डिजिटल डिस्प्ले और बीच में 12.8 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके अलावा पैसेंजर के लिए भी 12 इंच की अलग स्क्रीन का विकल्प दिया गया है. इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी वाला हेड-अप डिस्प्ले भी दिया जा सकता है, जो ड्राइविंग को और आसान बनाता है. कंपनी ने इस बार AC के बटन हटा दिए हैं और सभी कंट्रोल अब टचस्क्रीन के जरिए ही होते हैं. स्टीयरिंग व्हील पर भी टच सेंसिटिव बटन दिए गए हैं. Audi Q4 e-Tron Facelift में 59kWh और 77kWh के बैटरी पैक दिए गए हैं, इसमें नया इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया है, जो पहले से ज्यादा पावर देता है. यह कार 286hp की पावर और 545Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जिससे ड्राइविंग स्मूद और तेज बनती है.

कंपनी के अनुसार यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 592 किलोमीटर तक चल सकती है. वहीं ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में 340hp तक की पावर मिलती है और इसकी रेंज लगभग 554 किलोमीटर बताई गई है. चार्जिंग के मामले में भी यह कार आगे है, क्योंकि यह 185kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और सिर्फ 27 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है.

कीमत और भारत में लॉन्च की संभावना

नई Audi Q4 e-Tron Facelift को जर्मनी में लॉन्च कर दिया गया है. इसकी शुरुआती कीमत करीब €47,500 रखी गई है, जो भारतीय रुपये में लगभग 52.55 लाख के आसपास होती है. वहीं स्पोर्टबैक मॉडल की कीमत लगभग €49,450 यानी करीब 54.70 लाख रुपये है. हालांकि, Audi ने अभी तक इसे भारत में लॉन्च करने की पुष्टि नहीं की है. लेकिन अगर यह कार भारतीय बाजार में आती है, तो यह कंपनी की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV बन सकती है और EV सेगमेंट में मजबूत विकल्प साबित हो सकती है.

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About the author गौतम सिंह

गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास करीब 4 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से पिछले 1.5 साल से वह ABP Live से जुड़े हुए हैं.

गौतम ने अपने करियर में नेशनल, वर्ल्ड, राजनीति, चुनाव और विभिन्न राज्यों से जुड़ी खबरों पर काम किया है. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Central University of South Bihar, गया से पूरी की है. इससे पहले वह ETV Bharat, हैदराबाद में भी कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Audi Q4 E-Tron Facelift Audi EV SUV Audi Q4 E-Tron Range Audi Electric Car
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