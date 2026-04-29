भारत में मिड साइज SUV सेगमेंट काफी पॉपुलर है और इस सेगमेंट में Kia Seltos और Maruti Victoris दोनों ही मजबूत विकल्प मानी जाती हैं. दोनों गाड़ियां अपने-अपने फीचर्स, इंजन और माइलेज के कारण ग्राहकों को अट्रैक्ट करती हैं. लेकिन जब बात माइलेज और खर्च की आती है, तो लोग सबसे ज्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी SUV ज्यादा किफायती है. अगर आप नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए जानें माइलेज, इंजन और कीमत के मामले में कौन ज्यादा बेहतर है.

माइलेज के मामले में कौन आगे?

Kia Seltos में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के विकल्प मिलते हैं. इसका पेट्रोल वर्जन करीब 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. वहीं डीजल वर्जन 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है. टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ यह माइलेज थोड़ा कम होकर 15 से 17.5 किलोमीटर के बीच रहता है. दूसरी तरफ Maruti Victoris माइलेज के मामले में काफी आगे नजर आती है. इसका पेट्रोल वर्जन करीब 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. CNG वर्जन में यह करीब 27 किलोमीटर तक चल सकती है और सबसे खास बात इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है, जो लगभग 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. साफ तौर पर देखा जाए तो माइलेज के मामले में Maruti Victoris ज्यादा किफायती साबित होती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन दमदार?

अगर इंजन की बात करें तो Kia Seltos यहां ज्यादा पावरफुल नजर आती है. इसमें 1.5 लीटर का नेचुरल पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115 PS की पावर देता है. इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 160 PS की पावर देता है. डीजल इंजन भी इसमें मौजूद है. वहीं Maruti Victoris में 1.5 लीटर का इंजन दिया गया है, जो करीब 103 PS के आसपास की पावर देता है (kW को PS में बदलने पर). इसमें हाइब्रिड और CNG के विकल्प जरूर मिलते हैं, लेकिन पावर के मामले में ये Seltos से थोड़ी पीछे रह जाती है. यानी अगर आप ज्यादा पावर और बेहतर ड्राइविंग चाहते हैं, तो Seltos बेहतर विकल्प है.

कीमत में कितना अंतर है?

कीमत की बात करें तो दोनों SUV लगभग एक ही रेंज में आती हैं. Kia Seltos की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 19.99 लाख रुपये तक जाता है. वहीं Maruti Victoris की शुरुआती कीमत थोड़ी कम है, जो 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है और इसका टॉप वेरिएंट भी लगभग 19.99 लाख रुपये तक जाता है. यानी बजट के हिसाब से दोनों गाड़ियां लगभग बराबरी पर हैं, लेकिन शुरुआती कीमत में Victoris थोड़ा फायदा देती है.

किसे चुनना होगा सही फैसला?

अगर आप ज्यादा माइलेज और कम खर्च चाहते हैं, तो Maruti Victoris आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. खासकर इसका CNG और हाइब्रिड वर्जन लंबी दूरी के लिए काफी किफायती है, लेकिन अगर आप पावर, परफॉर्मेंस और फीचर्स को ज्यादा महत्व देते हैं, तो Kia Seltos एक शानदार विकल्प है. इसमें ज्यादा इंजन ऑप्शन और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है.

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