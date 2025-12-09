Most Expensive Car Price In India: लग्जरी कार हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता, लेकिन इन गाड़ियों के बारे में जानने का शौक हर कोई रखता है. इसके साथ ही भविष्य में लोग ऐसी कार खरीदने के बारे में भी सोचते हैं. भारत में लग्जरी गाड़ियों के कई ब्रांड शामिल हैं, जिनकी कारों की कीमत लाखों से करोड़ों रुपये है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बिकने वाली सबसे महंगी कार कौन सी है और उस गाड़ी की कीमत क्या है, आइए जानते हैं.

भारत में बिकने वाली सबसे महंगी कार

भारत में बीएमडब्ल्यू से लेकर रोल्स-रॉयस तक की लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं. देश में गाड़ियों का सबसे महंगा ब्रांड रोल्स-रॉयस है. भारत की बिकने वाली सबसे महंगी कार रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II (Rolls-Royce Cullinan Series II) है. इस कार के दो मॉडल भारतीय बाजार में हैं, जिसके बेस मॉडल की कीमत 10.50 करोड़ रुपये है. वहीं रोल्स-रॉयस कलिनन का टॉप मॉडल रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज सीरीज II (Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II) सबसे महंगी कार है, जिसकी कीमत 12.25 करोड़ रुपये है. रोल्स-रॉयस कलिनन का फेसलिफ्ट मॉडल भारतीय बाजार में है.

भारत में रोल्स-रॉयस की कारें

भारत में रोल्स-रॉयस की गाड़ियों के चार मॉडल शामिल हैं. इसमें सबसे महंगी कार कलिनन सीरीज II है. वहीं रोल्स-रॉयस फैंटम (Rolls-Royce Phantom) की कीमत भी 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है. फैंटम की कीमत 8.99 करोड़ रुपये से शुरू होकर 10.48 करोड़ रुपये तक जाती है. रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज II (Rolls-Royce Ghost Series II) भी भारतीय बाजार में शामिल है. इस लग्जरी कार की कीमत 8.95 करोड़ रुपये से 10.52 करोड़ रुपये के बीच है. रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्रे (Rolls-Royce Spectre) एक इलेक्ट्रिक कार है. इस गाड़ी की कीमत 7.50 करोड़ रुपये है. ये भारत में बिकने वाली सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है. ये कार सिंगल चार्जिंग में 530 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है.

