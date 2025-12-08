एक्सप्लोरर
TVS Radeon से लेकर Bajaj Pulsar 125, ये हैं भारत की तीन सबसे सस्ती डिस्क ब्रेक बाइक्स, फुल टैंक में देती हैं 800 KM रेंज
भारत में 73,200 रुपये से शुरू होने वाली तीन सबसे सस्ती बाइक्स TVS Star City Plus, TVS Radeon और Bajaj Pulsar 125 बेहतरीन माइलेज और डिस्क ब्रेक के साथ आती हैं. आइए इनके फीचर्स पर नजर डालते हैं.
अगर आप शहर में रोजाना चलाने के लिए एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं, जो कम पेट्रोल खर्च करे और डिस्क ब्रेक जैसी सिक्योर फैसिलिटी भी दे, तो भारत में तीन बाइक्स आपकी जरूरत पूरी कर सकती हैं. TVS Star City Plus, TVS Radeon और Bajaj Pulsar 125 न सिर्फ कम बजट में आती हैं, बल्कि माइलेज और फीचर्स में भी काफी अच्छी हैं. इनकी कीमतें 73,200 रुपये से शुरू होती हैं और इन्हें खास तौर पर शहर की ट्रैफिक और रोजाना की राइड को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. चलिए अब एक-एक कर इनकी फीचर्स जानते हैं.
TVS Star City Plus
- TVS Star City Plus इस लिस्ट में सबसे किफायती बाइक है. इसकी कीमत 73,200 रुपये से शुरू होती है और इसमें 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है. इसमें 109.7cc इंजन दिया गया है, जो 8.08 bhp पावर और 8.7 Nm टॉर्क देता है. यह 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और करीब 90 kmph की टॉप स्पीड पकड़ सकता है. इसका माइलेज 83 kmpl तक है. 10 लीटर टैंक भरने पर यह बाइक लगभग 800 KM चल सकती है. इसमें LED DRL, डिजिटल-एनालॉग मीटर और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं.
TVS Radeon
- TVS Radeon की कीमत लगभग 80,700 रुपये है. इसका 109.7cc इंजन 8.08 bhp की पावर और 8.7 Nm टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. Radeon का माइलेज लगभग 74 kmpl तक है, इसलिए पेट्रोल की बचत भी अच्छी होती है. इसका बेहतर डिजाइन, मजबूत बॉडी और आरामदायक सीट इसे डेली यूज के लिए एक बेहतर बाइक बनाते हैं.
Bajaj Pulsar 125
- अगर आप थोड़ी स्पोर्टी दिखने वाली बाइक पसंद करते हैं, तो Bajaj Pulsar 125 आपके लिए बढ़िया विकल्प है. इसका डिस्क ब्रेक मॉडल 79,048 रुपये में मिलता है. इसमें 124.4cc इंजन है, जो 11.8 PS पावर और 10.8 Nm टॉर्क देता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 100 kmph है. माइलेज करीब 51 kmpl है. बाइक में LED टेललाइट, डिजिटल मीटर, स्प्लिट सीट और डिस्क ब्रेक मिलते हैं. यह शहर और हाईवे दोनों पर आराम से चलती है.
कौन सी बाइक आपके लिए सही है?
- यदि आप सबसे सस्ती और ज्यादा माइलेज चाहें तो TVS Star City Plus सही है. अगर आप रोजाना की राइड के लिए मजबूत बाइक ढूंढ रहे हैं, तो TVS Radeon अच्छी है. अगर आपका मन स्पोर्टी और पावरफुल बाइक पर है, तो Pulsar 125 सबसे बेहतर है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
इंडिया
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
क्रिकेट
गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL