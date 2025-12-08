हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
TVS Radeon से लेकर Bajaj Pulsar 125, ये हैं भारत की तीन सबसे सस्ती डिस्क ब्रेक बाइक्स, फुल टैंक में देती हैं 800 KM रेंज

TVS Radeon से लेकर Bajaj Pulsar 125, ये हैं भारत की तीन सबसे सस्ती डिस्क ब्रेक बाइक्स, फुल टैंक में देती हैं 800 KM रेंज

भारत में 73,200 रुपये से शुरू होने वाली तीन सबसे सस्ती बाइक्स TVS Star City Plus, TVS Radeon और Bajaj Pulsar 125 बेहतरीन माइलेज और डिस्क ब्रेक के साथ आती हैं. आइए इनके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप शहर में रोजाना चलाने के लिए एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं, जो कम पेट्रोल खर्च करे और डिस्क ब्रेक जैसी सिक्योर फैसिलिटी भी दे, तो भारत में तीन बाइक्स आपकी जरूरत पूरी कर सकती हैं. TVS Star City Plus, TVS Radeon और Bajaj Pulsar 125 न सिर्फ कम बजट में आती हैं, बल्कि माइलेज और फीचर्स में भी काफी अच्छी हैं. इनकी कीमतें 73,200 रुपये से शुरू होती हैं और इन्हें खास तौर पर शहर की ट्रैफिक और रोजाना की राइड को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. चलिए अब एक-एक कर इनकी फीचर्स जानते हैं.

TVS Star City Plus

  • TVS Star City Plus इस लिस्ट में सबसे किफायती बाइक है. इसकी कीमत 73,200 रुपये से शुरू होती है और इसमें 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है. इसमें 109.7cc इंजन दिया गया है, जो 8.08 bhp पावर और 8.7 Nm टॉर्क देता है. यह 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और करीब 90 kmph की टॉप स्पीड पकड़ सकता है. इसका माइलेज 83 kmpl तक है. 10 लीटर टैंक भरने पर यह बाइक लगभग 800 KM चल सकती है. इसमें LED DRL, डिजिटल-एनालॉग मीटर और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं. 

TVS Radeon

  • TVS Radeon की कीमत लगभग 80,700 रुपये है. इसका 109.7cc इंजन 8.08 bhp की पावर और 8.7 Nm टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. Radeon का माइलेज लगभग 74 kmpl तक है, इसलिए पेट्रोल की बचत भी अच्छी होती है. इसका बेहतर डिजाइन, मजबूत बॉडी और आरामदायक सीट इसे डेली यूज के लिए एक बेहतर बाइक बनाते हैं.

Bajaj Pulsar 125

  • अगर आप थोड़ी स्पोर्टी दिखने वाली बाइक पसंद करते हैं, तो Bajaj Pulsar 125 आपके लिए बढ़िया विकल्प है. इसका डिस्क ब्रेक मॉडल 79,048 रुपये में मिलता है. इसमें 124.4cc इंजन है, जो 11.8 PS पावर और 10.8 Nm टॉर्क देता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 100 kmph है. माइलेज करीब 51 kmpl है. बाइक में LED टेललाइट, डिजिटल मीटर, स्प्लिट सीट और डिस्क ब्रेक मिलते हैं. यह शहर और हाईवे दोनों पर आराम से चलती है.

कौन सी बाइक आपके लिए सही है?

  • यदि आप सबसे सस्ती और ज्यादा माइलेज चाहें तो TVS Star City Plus सही है. अगर आप रोजाना की राइड के लिए मजबूत बाइक ढूंढ रहे हैं, तो TVS Radeon अच्छी है. अगर आपका मन स्पोर्टी और पावरफुल बाइक पर है, तो Pulsar 125 सबसे बेहतर है.

Published at : 08 Dec 2025 11:30 AM (IST)
