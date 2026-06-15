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हिंदी न्यूज़ऑटोमानसून में बाइक बन सकती है मुसीबत, बारिश से पहले जरूर चेक करें ये 5 चीजें

मानसून में बाइक बन सकती है मुसीबत, बारिश से पहले जरूर चेक करें ये 5 चीजें

Monsoon Bike Care: मानसून शुरू होने से पहले बाइक के टायर, ब्रेक, बैटरी, लाइट्स और चेन की जांच करना जरूरी है. छोटी लापरवाही बारिश में बड़ी परेशानी और हादसे की वजह बन सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 02:30 PM (IST)
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Monsoon Bike Care: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं बाइक चलाने वालों के लिए कई नई चुनौतियां भी लेकर आता है. बारिश में सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और बाइक के कई पार्ट्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. ऐसे में अगर समय रहते बाइक की जांच नहीं की गई तो बीच रास्ते में खराबी, फिसलन या दुर्घटना जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश शुरू होने से पहले बाइक की कुछ जरूरी चीजों की जांच कर लेना समझदारी भरा कदम है. 

इससे न सिर्फ बाइक बेहतर प्रदर्शन करती है बल्कि राइडर की सुरक्षा भी बढ़ जाती है. कई लोग केवल इंजन पर ध्यान देते हैं, लेकिन मानसून में टायर, ब्रेक, बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. थोड़ी सी तैयारी आपके सफर को सुरक्षित और आरामदायक बना सकती है.

टायर और ब्रेक की हालत जरूर जांचें

बारिश में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी टायर और ब्रेक की होती है. अगर टायर की ग्रिप कम हो गई है या ट्रेड घिस चुके हैं तो गीली सड़क पर बाइक फिसलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए मानसून से पहले टायर की स्थिति की जांच जरूर करें. साथ ही सही एयर प्रेशर बनाए रखना भी जरूरी है. दूसरी तरफ ब्रेक सिस्टम भी पूरी तरह फिट होना चाहिए. ब्रेक पैड घिस चुके हों तो उन्हें बदलवा लेना बेहतर रहेगा.

बारिश में अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ सकती है और कमजोर ब्रेक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. यदि बाइक में डिस्क ब्रेक हैं तो उनकी भी जांच करानी चाहिए. एक छोटी सी सर्विसिंग आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है और बारिश में आत्मविश्वास के साथ बाइक चलाने में मदद करती है.

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बैटरी, लाइट्स और चेन पर भी दें ध्यान

मानसून में बाइक की बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सही होना बेहद जरूरी है. अगर बैटरी कमजोर है तो बारिश के दौरान स्टार्टिंग में परेशानी आ सकती है. हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर भी ठीक से काम करने चाहिए क्योंकि खराब मौसम में विजिबिलिटी कम हो जाती है. इसके अलावा बाइक की चेन को साफ और अच्छी तरह लुब्रिकेट रखना भी जरूरी है. बारिश और कीचड़ की वजह से चेन जल्दी खराब हो सकती है. 

नियमित सफाई और लुब्रिकेशन से इसकी उम्र बढ़ती है और बाइक स्मूथ चलती है. बाइक के खुले हिस्सों और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जांच भी कर लेनी चाहिए ताकि पानी की वजह से कोई दिक्कत न आए. मानसून से पहले की गई यह तैयारी आपके सफर को ज्यादा सुरक्षित और परेशानी मुक्त बना सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Bike Maintenance Rainy Season Tips Monsoon Bike Care Motorcycle Safety
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