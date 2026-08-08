फुल टैंक में दौड़ती है 1200 KM, इस गाड़ी को 4 लाख लोगों ने खरीदा

भारतीय ऑटो बाजार में SUV की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी बढ़ती पसंद का फायदा मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा को भी मिला है. सितंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद ग्रैंड विटारा ने 4 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. जून 2026 तक इसकी कुल घरेलू बिक्री 4,01,007 यूनिट पहुंच गई. इसके अलावा कंपनी ने इस SUV की करीब 62,500 यूनिट विदेशों में एक्सपोर्ट भी की हैं. ग्रैंड विटारा को कंपनी अपने प्रीमियम Nexa शोरूम के जरिए बेचती है.

ग्रैंड विटारा की बिक्री का सफर शुरुआत से ही मजबूत रहा. लॉन्च के करीब 12 महीने के अंदर ही SUV ने 1 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था. इसके बाद इसे 2 लाख यूनिट तक पहुंचने में करीब 22 महीने लगे. उस समय यह मिड-साइज SUV सेगमेंट में इतनी तेजी से 2 लाख यूनिट बिक्री हासिल करने वाली SUV बनी थी.

ग्रैंड विटारा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

अप्रैल 2025 की शुरुआत से अगले करीब 10 महीनों में ग्रैंड विटारा ने 2 लाख से 3 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया. इस तरह यह 3 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा हासिल करने वाली सबसे तेज मिड-साइज SUVs में शामिल हुई. इस दौरान इसने पहली जनरेशन की Hyundai Creta को भी पीछे छोड़ा, जिसे 2 लाख यूनिट बिक्री तक पहुंचने में 25 महीने लगे थे.

किस फाइनेंशियल ईयर कितनी बिकी विटारा?

ग्रैंड विटारा की बिक्री को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो इसकी बिक्री में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसकी 51,315 यूनिट बिकी थीं. इसके बाद FY2024 में बिक्री तेजी से बढ़ी और यह आंकड़ा 1,21,169 यूनिट पहुंच गया. यानी एक साल में बिक्री में करीब 136 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

FY2025 ग्रैंड विटारा के लिए सबसे अच्छा फाइनेंशियल ईयर रहा. इस दौरान इसकी 1,23,946 यूनिट बिकीं. यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले बिक्री में करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. हालांकि FY2026 में इसकी बिक्री घटकर 83,849 यूनिट रह गई. यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 32 फीसदी कम है.

इसके बाद अप्रैल से जून 2026 की अवधि में ग्रैंड विटारा की 20,728 यूनिट बिकी हैं. SIAM डेटा के मुताबिक, जून 2026 तक इसकी कुल बिक्री 4,01,007 यूनिट हो गई.

पेट्रोल से लेकर हाइब्रिड और CNG तक के ऑप्शन

ग्रैंड विटारा की पॉपुलेरिटी का एक बड़ा कारण इसके अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन भी हैं. मारुति इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन और CNG ऑप्शन देती है.

माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन में 1462cc का K15 इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 100 bhp की पावर और 135 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

खास बात यह है कि इसी पावरट्रेन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD का ऑप्शन भी मिलता है.

क्यों खास है यह गाड़ी?

ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल उन ग्राहकों के लिए खास है जो SUV में पेट्रोल इंजन के साथ बेहतर माइलेज चाहते हैं. हाइब्रिड सिस्टम में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का इस्तेमाल होता है. जरूरत के हिसाब से कार पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर या दोनों के कॉम्बिनेशन से चल सकती है.

कार की बैटरी ड्राइविंग के दौरान सिस्टम के जरिए चार्ज होती रहती है. कम स्पीड या कुछ खास परिस्थितियों में कार इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से भी चल सकती है. इससे पेट्रोल की खपत कम करने में मदद मिलती है और ड्राइविंग भी काफी शांत रहती है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT वर्जन का माइलेज 27.97 kmpl तक है. वहीं माइल्ड-हाइब्रिड मैनुअल वर्जन का माइलेज 21.11 kmpl, ऑटोमैटिक वर्जन का 20.58 kmpl और ऑल-व्हील ड्राइव मैनुअल वर्जन का माइलेज 19.38 kmpl तक बताया गया है.

फुल टैंक में 1200 किलोमीटर तक चलने का दावा

ग्रैंड विटारा की सबसे बड़ी खूबियों में इसका माइलेज भी शामिल है. अलग-अलग पावरट्रेन और फ्यूल टैंक की क्षमता को देखते हुए यह SUV फुल टैंक में करीब 1200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. यही वजह है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए भी यह SUV आकर्षक विकल्प बनती है.

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