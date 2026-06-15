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हिंदी न्यूज़ऑटोEthanol Fuel India: क्या आपकी कार में डाला जा सकता है E100 फ्यूल, जानिए कौन-सी गाड़ियां हैं इसके लिए तैयार?

Ethanol Fuel India: क्या आपकी कार में डाला जा सकता है E100 फ्यूल, जानिए कौन-सी गाड़ियां हैं इसके लिए तैयार?

Ethanol Fuel India: E100 एथेनॉल ईंधन को भारत में पेट्रोल के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है. जानिए कौन-सी कारें E100 के लिए तैयार हैं, सामान्य कारों में इसे डालना क्यों खतरनाक हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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Ethanol Fuel India: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है और सरकार एक ऐसे रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है जो शायद आने वाले समय में पेट्रोल की जगह ले सके. इसका नाम है E100 यानी 100% एथेनॉल से बना ईंधन जो गन्ने और अनाज से तैयार होता है.  भारत ने E20 का लक्ष्य यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का काम दिसंबर 2025 में ही पूरा कर लिया  वह भी 2030 के तय समय से पांच साल पहले. अब सरकार E85 और E100 की तरफ बढ़ रही है. 5 जून 2026 को यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर Maruti Suzuki ने देश की पहली Flex-Fuel प्रोडक्शन कार Wagon R E100 को लॉन्च किया है.  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी भी इस मौके पर मौजूद थे. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है क्या आपकी मौजूदा कार में भी E100 डाला जा सकता है?

आम कार में E100 डालना खतरनाक है

इसका सीधा जवाब है  नहीं.  अगर आपकी गाड़ी कोई सामान्य पेट्रोल कार है तो उसमें E100 बिल्कुल नहीं डालना चाहिए. एथेनॉल की अपनी अलग तासीर होती है. यह पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा संक्षारक होता है  यानी यह रबड़ की पाइप, सील, फ्यूल पंप और इंजेक्टर को अंदर से खराब कर सकता है.  इसके साथ ही एथेनॉल नमी को जल्दी सोखता है जिससे इंजन में परेशानी आ सकती है. E100 के लिए कार का पूरा फ्यूल सिस्टम अलग तरीके से बना होना चाहिए जिसमें खास किस्म के इंजेक्टर, corrosion-resistant पार्ट्स और एक स्मार्ट ECU सॉफ्टवेयर हो जो E0 से E100 तक किसी भी मिश्रण को पहचानकर इंजन को अपने आप सेट कर सके. ऐसी गाड़ियों को Flex Fuel Vehicle कहते हैं.  

यह भी पढ़ेंः भारत की सबसे प्रीमियम परफॉर्मेंस हाइब्रिड SUV: जानिए कैसा है Lexus RX 500h F Sport का ड्राइविंग रिव्यू

ये गाड़ियां हैं E100 के लिए तैयार

अब बात करते हैं उन गाड़ियों की जो E100 या Flex Fuel के लिए या तो लॉन्च हो चुकी हैं या जल्द आने वाली हैं. Maruti Suzuki Wagon R E100 यह भारत की पहली प्रोडक्शन Flex Fuel कार है जो E20 से लेकर E100 तक किसी भी मिश्रण पर चल सकती है. इसके साथ Maruti Fronx Flex Fuel भी जल्द आने की उम्मीद है जो E85 तक को सपोर्ट करेगी. Hyundai Creta Flex Fuel Bharat Mobility Expo 2025 में दिखाई गई इस गाड़ी में 1.0 लीटर टर्बो इंजन है जो E0 से E100 तक चल सकता है.

Tata Punch Flex Fuel इसका 1.2 लीटर Revotron इंजन E85 से E100 तक के मिश्रण को हैंडल कर सकता है. Mahindra XUV 3XO Flex Fuel prototype भी सामने आया है जो 1.2 लीटर टर्बो इंजन के साथ E30 और उससे ऊपर के ब्लेंड पर चल सकता है. बात करें दोपहिया कि तो इनमें Royal Enfield Classic 350 का FFV वर्जन टेस्टिंग में है और Hero MotoCorp भी एथेनॉल-compatible बाइक्स बना रही है.  

E100 के फायदे हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं

E100 के कई फायदे हैं यह देश में ही तैयार होता है इसलिए विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम होती है, गन्ना और अनाज उगाने वाले किसानों को फायदा होता है और इसे जलाने से प्रदूषण भी कम होता है. लेकिन कुछ बातें ध्यान रखने वाली भी हैं. एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा कम होती है इसलिए एक किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी थोड़ा ज्यादा ईंधन पिएगी. E100 गाड़ियां पेट्रोल गाड़ियों से करीब ₹40,000 से ₹50,000 तक महंगी हो सकती हैं.  और सबसे बड़ी चुनौती है पेट्रोल पंपों की तरह E100 के लिए अलग से स्टेशन बनाने होंगे जो अभी बहुत सीमित हैं.  

यह भी पढ़ेंः कार के डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल भी बन सकती है खतरा, तुरंत बदल लीजिए यह आदत  

Published at : 15 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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Auto News Flex Fuel Vehicles E100 Fuel Flex Fuel Vehicle India
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