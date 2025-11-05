हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोआ गई Royal Enfield Bullet 650, पावरफुल इंजन के साथ मिलेंगे ये शानदार फीचर्स, जानें डिटेल्स

आ गई Royal Enfield Bullet 650, पावरफुल इंजन के साथ मिलेंगे ये शानदार फीचर्स, जानें डिटेल्स

Royal Enfield Bullet 650: नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 दो कलर ऑप्शन में पेश की गई है. इसमें Cannon Black और Battleship Blue कलर मिलने वाला है. आइए बाइक की डिटेल्स जान लेते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 05 Nov 2025 11:09 AM (IST)
Preferred Sources

Royal Enfield ने EICMA 2025 में 125वीं एनिवर्सरी के मौके पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को पेश किया है. कंपनी का कहना है कि Bullet 650 हमारी विरासत को मजबूत करेगी. यह बाइक काफी हद तक Classic 650 पर बेस्ड है, लेकिन अपने डिजाइन और लुक में अलग पहचान रखती है. आइए जानते हैं कि ये बाइक कितनी बदलने वाली है?

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 बाइक में मॉडर्न टच जोड़ा गया है. इसमें हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स वाला टियर-ड्रॉप फ्यूल टैंक, एलईडी हेडलैंप और पायलट लैंप्स दिए गए हैं, जो इसे बुलेट जैसा लुक देते हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पुराने और नए का मिश्रण है यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है. इसके अलावा वायर-स्पोक व्हील्स इसे पारंपरिक रॉयल एनफील्ड स्टाइल देते हैं.

Royal Enfield Bullet 650 का पावरट्रेन

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है इसमें वही 648 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है जो 47 हॉर्सपावर और 52.3 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है. बाइक में स्टील ट्यूबलर फ्रेम, Showa सस्पेंशन और ट्यूब-टाइप टायर मिलते हैं.

नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 दो कलर ऑप्शन में पेश की गई है. इसमें Cannon Black और Battleship Blue कलर मिलने वाला है. हालांकि ब्लू वेरिएंट इंटरनेशनल मार्केट्स में मिलेगा.

ये बाइक्स भी शो की गई

EICMA 2025 में कंपनी की ओर से Classic 650 Special Edition, Himalayan Mana Black Edition और एक खास इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea Scrambler EV को भी शो किया गय. यह इलेक्ट्रिक मॉडल 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील्स के साथ आता है और इसमें Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर, वॉइस असिस्ट, 4G, Bluetooth और Wi-Fi जैसी तकनीकें मौजूद हैं. इसे भारत में अगले साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:-

इतनी खास कि दुनिया में सिर्फ 3 लोगों के पास है ये कार, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान 

Published at : 05 Nov 2025 11:09 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 650 EICMA 2025 Royal Enfield Bullet Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
Chhattisgarh Train Accident: 'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement

वीडियोज

Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
Chhattisgarh Train Accident: 'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रैवल
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
यूटिलिटी
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
ट्रेंडिंग
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget