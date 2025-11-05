Royal Enfield ने EICMA 2025 में 125वीं एनिवर्सरी के मौके पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को पेश किया है. कंपनी का कहना है कि Bullet 650 हमारी विरासत को मजबूत करेगी. यह बाइक काफी हद तक Classic 650 पर बेस्ड है, लेकिन अपने डिजाइन और लुक में अलग पहचान रखती है. आइए जानते हैं कि ये बाइक कितनी बदलने वाली है?

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 बाइक में मॉडर्न टच जोड़ा गया है. इसमें हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स वाला टियर-ड्रॉप फ्यूल टैंक, एलईडी हेडलैंप और पायलट लैंप्स दिए गए हैं, जो इसे बुलेट जैसा लुक देते हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पुराने और नए का मिश्रण है — यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है. इसके अलावा वायर-स्पोक व्हील्स इसे पारंपरिक रॉयल एनफील्ड स्टाइल देते हैं.

Royal Enfield Bullet 650 का पावरट्रेन

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है — इसमें वही 648 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है जो 47 हॉर्सपावर और 52.3 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है. बाइक में स्टील ट्यूबलर फ्रेम, Showa सस्पेंशन और ट्यूब-टाइप टायर मिलते हैं.

नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 दो कलर ऑप्शन में पेश की गई है. इसमें Cannon Black और Battleship Blue कलर मिलने वाला है. हालांकि ब्लू वेरिएंट इंटरनेशनल मार्केट्स में मिलेगा.

ये बाइक्स भी शो की गई

EICMA 2025 में कंपनी की ओर से Classic 650 Special Edition, Himalayan Mana Black Edition और एक खास इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea Scrambler EV को भी शो किया गय. यह इलेक्ट्रिक मॉडल 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील्स के साथ आता है और इसमें Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर, वॉइस असिस्ट, 4G, Bluetooth और Wi-Fi जैसी तकनीकें मौजूद हैं. इसे भारत में अगले साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा.

