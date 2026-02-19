हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: सेफ्टी के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक कार है बेहतर? यहां जानें अंतर

MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: सेफ्टी के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक कार है बेहतर? यहां जानें अंतर

इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में MG Windsor EV और Maruti e Vitara दोनों मजबूत विकल्प है. आइए जानें कीमत, रेंज, चार्जिंग और फीचर्स के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV बेहतर है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में MG Windsor EV और Maruti e Vitara दो मजबूत विकल्प बनकर सामने आई हैं. MG Windsor EV की एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख से 18.50 लाख रुपये के बीच है. हालांकि BaaS मॉडल में Windsor Excite वेरिएंट की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है, जिसमें 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर बैटरी किराया देना होगा. वहीं Maruti e Vitara की BaaS कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है और बैटरी किराया 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर है. आइए जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV बेहतर है.

बैटरी और रेंज में कितना फर्क?

MG Windsor EV दो बैटरी विकल्प देती है. 38 kWh बैटरी के साथ 332 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जबकि 52.9 kWh बैटरी के साथ 449 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. इसकी पावर करीब 136 bhp तक है. दूसरी तरफ Maruti e Vitara में 49 kWh बैटरी के साथ 440 किलोमीटर और 61 kWh LFP बैटरी के साथ 543 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. इसकी पावर 142 से 172 bhp तक जाती है. यानी रेंज और पावर दोनों के मामले में e Vitara आगे दिखाई देती है. लंबी दूरी और ज्यादा ड्राइविंग करने वालों के लिए e Vitara बेहतर विकल्प हो सकती है.

चार्जिंग टाइम में कौन तेज?

MG Windsor EV को 7.4 kW AC चार्जर से फुल चार्ज होने में करीब 9.5 घंटे लगते हैं. 60 kW DC फास्ट चार्जर से यह 50 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. Maruti e Vitara भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और इसे 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में करीब 45 मिनट लगते हैं. दोनों कारें होम चार्जिंग और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सपोर्ट करती हैं. चार्जिंग के मामले में दोनों लगभग बराबर हैं.

फीचर्स और सेफ्टी में कौन आगे?

MG Windsor EV में स्पेशियस केबिन, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और फैमिली के लिए आरामदायक डिजाइन मिलता है. MPV स्टाइल होने के कारण इसमें ज्यादा जगह मिलती है. Maruti e Vitara में डिजिटल कॉकपिट, वायरलेस चार्जिंग, ADAS लेवल 2 और मॉडर्न डिजाइन मिलती है. सेफ्टी के लिए इसे 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिली है. इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में e Vitara थोड़ी आगे निकलती है.

 मिडिल क्लास के लिए कौन बेहतर?

अगर कम शुरुआती कीमत और ज्यादा केबिन स्पेस चाहिए तो MG Windsor EV अच्छा विकल्प है. लेकिन अगर लंबी रेंज, ज्यादा पावर और बेहतर सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं, तो Maruti e Vitara ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: अपडेटेड लुक के साथ लौटेगी Royal Enfield Continental GT 650, जानें कब तक होगी लॉन्च

Published at : 19 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
E Vitara Range MG Windsor EV Vs Maruti E Vitara Windsor EV Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: सेफ्टी के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक कार है बेहतर? यहां जानें अंतर
MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: सेफ्टी के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक कार है बेहतर? यहां जानें अंतर
ऑटो
Maruti e Vitara की प्राइस लिस्ट जारी, जानें बेस से लेकर टॉप मॉडल तक की कीमत
Maruti e Vitara की प्राइस लिस्ट जारी, जानें बेस से लेकर टॉप मॉडल तक की कीमत
ऑटो
Royal Enfield Classic 350 Vs Jawa 42: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर
Royal Enfield Classic 350 Vs Jawa 42: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर
ऑटो
TVS iQube और Bajaj Chetak की बिक्री में उछाल, OLA को बड़ा झटका, देखें सेल्स रिपोर्ट
TVS iQube और Bajaj Chetak की बिक्री में उछाल, OLA को बड़ा झटका, देखें सेल्स रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget