भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में MG Windsor EV और Maruti e Vitara दो मजबूत विकल्प बनकर सामने आई हैं. MG Windsor EV की एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख से 18.50 लाख रुपये के बीच है. हालांकि BaaS मॉडल में Windsor Excite वेरिएंट की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है, जिसमें 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर बैटरी किराया देना होगा. वहीं Maruti e Vitara की BaaS कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है और बैटरी किराया 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर है. आइए जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV बेहतर है.

बैटरी और रेंज में कितना फर्क?

MG Windsor EV दो बैटरी विकल्प देती है. 38 kWh बैटरी के साथ 332 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जबकि 52.9 kWh बैटरी के साथ 449 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. इसकी पावर करीब 136 bhp तक है. दूसरी तरफ Maruti e Vitara में 49 kWh बैटरी के साथ 440 किलोमीटर और 61 kWh LFP बैटरी के साथ 543 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. इसकी पावर 142 से 172 bhp तक जाती है. यानी रेंज और पावर दोनों के मामले में e Vitara आगे दिखाई देती है. लंबी दूरी और ज्यादा ड्राइविंग करने वालों के लिए e Vitara बेहतर विकल्प हो सकती है.

चार्जिंग टाइम में कौन तेज?

MG Windsor EV को 7.4 kW AC चार्जर से फुल चार्ज होने में करीब 9.5 घंटे लगते हैं. 60 kW DC फास्ट चार्जर से यह 50 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. Maruti e Vitara भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और इसे 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में करीब 45 मिनट लगते हैं. दोनों कारें होम चार्जिंग और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सपोर्ट करती हैं. चार्जिंग के मामले में दोनों लगभग बराबर हैं.

फीचर्स और सेफ्टी में कौन आगे?

MG Windsor EV में स्पेशियस केबिन, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और फैमिली के लिए आरामदायक डिजाइन मिलता है. MPV स्टाइल होने के कारण इसमें ज्यादा जगह मिलती है. Maruti e Vitara में डिजिटल कॉकपिट, वायरलेस चार्जिंग, ADAS लेवल 2 और मॉडर्न डिजाइन मिलती है. सेफ्टी के लिए इसे 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिली है. इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में e Vitara थोड़ी आगे निकलती है.

मिडिल क्लास के लिए कौन बेहतर?

अगर कम शुरुआती कीमत और ज्यादा केबिन स्पेस चाहिए तो MG Windsor EV अच्छा विकल्प है. लेकिन अगर लंबी रेंज, ज्यादा पावर और बेहतर सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं, तो Maruti e Vitara ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है.

