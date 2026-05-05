MG की नई Majestor SUV एंट्री को तैयार, क्या Fortuner को दे पाएगी टक्कर?

MG मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी नई प्रीमियम SUV MG Majestor को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह SUV D+ सेगमेंट में आएगी और इसे मई 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी पहले ही इसे पेश कर चुकी है. यह SUV उन लोगों के लिए खास होगी जो बड़ी, मजबूत और फीचर्स से भरपूर गाड़ी चाहते हैं. MG Majestor का सीधा मुकाबला Toyota Fortuner जैसी पॉपुलर SUV से होगा, जो पहले से इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि MG अपनी नई SUV के साथ बाजार में कितना असर डाल पाती है.

दमदार होंगे फीचर्स

MG Majestor को कई एडवांस और लग्जरी फीचर्स के साथ लाया जा रहा है. इसमें 12.3 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो यूजर को आसान और बेहतर एक्सपीरियंस देगा. साथ ही इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, जिससे पार्किंग और ड्राइविंग आसान हो जाती है. SUV में JBL का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, एंबिएंट लाइट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. आराम के लिए इसमें वेंटिलेटेड सीट, मसाज सीट और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जो इसे और खास बनाते हैं.

सुरक्षा के लिए इसमें Level 2 ADAS फीचर दिया गया है, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाता है. इसके अलावा 19 इंच के अलॉय व्हील, रियर कनेक्टेड टेल लाइट और स्मोक एबोनी थीम जैसे डिजाइन एलिमेंट इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

MG Majestor में 2.0 लीटर का टर्बो इंजन दिया जाएगा, जो करीब 213 बीएचपी की पावर और 478 Nm का टॉर्क देगा. यह इंजन SUV को शानदार ताकत और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है.

इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, जिससे गाड़ी चलाना और भी आसान हो जाता है. खास बात यह है कि इसमें 4x4 ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, जिससे यह खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के लिए भी बेहतर साबित हो सकती है. यह फीचर इसे उन ग्राहकों के लिए खास बनाता है जो एडवेंचर और लंबी ड्राइव का शौक रखते हैं.

कीमत और लॉन्च

MG Majestor की कीमत का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 40 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इस कीमत पर यह सीधे प्रीमियम SUV सेगमेंट में एंट्री करेगी. फिलहाल कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग या प्री-रिजर्वेशन शुरू कर दिया है, जिससे ग्राहक इसे पहले ही बुक कर सकते हैं. लॉन्च के बाद इसकी सही कीमत और वेरिएंट्स की जानकारी सामने आएगी.

Fortuner के लिए नई चुनौती?

MG Majestor का सीधा मुकाबला Toyota Fortuner Legender, Skoda Kodiaq और Volkswagen Tayron R Line जैसी SUV से होगा. इनमें Fortuner सबसे मजबूत नाम है, जो अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जानी जाती है. हालांकि MG Majestor अपने फीचर्स, लग्जरी और टेक्नोलॉजी के दम पर इस सेगमेंट में कड़ी टक्कर दे सकती है. अगर इसकी कीमत सही रखी गई, तो ये Fortuner के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है.

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