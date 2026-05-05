अब इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च होने जा रही Maruti Jimny, बर्फीली इलाकों में की जा रही टेस्टिंग

मारुति सुजुकी अपनी मशहूर ऑफ-रोड एसयूवी Jimny को नए इलेक्ट्रिक अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक वर्जन को बर्फीले इलाकों में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. आमतौर पर कंपनियां नई गाड़ियों को बहुत ठंडे मौसम में इसलिए टेस्ट करती हैं ताकि यह पता चल सके कि बैटरी, मोटर और बाकी इलेक्ट्रिक सिस्टम ठंड में सही तरीके से काम करते हैं या नहीं.

टेस्टिंग के दौरान जो Jimny EV नजर आई, वह पूरी तरह से कवर यानी कैमोफ्लाज की गई थी, ताकि इसका असली डिजाइन लोगों को साफ दिखाई न दे. फिर भी जो झलक मिली है, उससे लगता है कि इसका लुक मौजूदा पेट्रोल Jimny जैसा ही रहेगा. इसमें बॉक्सी डिजाइन, और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा, जो इसे ऑफ-रोडिंग के लिए खास बनाता है.

टेस्टिंग के दौरान नजर आई EV

गाड़ी में इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसमें कुछ बदलाव भी दिखे हैं. जैसे EV का फ्रंट ग्रिल बंद नजर आया. पेट्रोल या डीजल गाड़ियों में ग्रिल खुला होता है ताकि इंजन को ठंडा रखने के लिए हवा अंदर जा सके. लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसकी जरूरत कम होती है, इसलिए ग्रिल को बंद या अलग डिजाइन में बनाया जाता है. इसके अलावा गाड़ी में पतली हेडलाइट्स और नीचे की तरफ छोटे एयर वेंट्स दिखे, जो बैटरी और इलेक्ट्रिक पार्ट्स को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं.

एक और जरूरी चीज जो सामने आई है, वो गाड़ी का मजबूत सस्पेंशन सेटअप है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सॉलिड फ्रंट एक्सल देखा गया, जो आमतौर पर ऑफ-रोड गाड़ियों में इस्तेमाल होता है. इसका मतलब है कि कंपनी इसे सिर्फ शहर के लिए नहीं, बल्कि खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए भी तैयार कर रही है. अगर यह फीचर फाइनल मॉडल में भी रहता है तो Jimny EV ऑफ-रोडिंग में भी काफी दमदार साबित हो सकती है.

जल्द लॉन्च हो सकती है गाड़ी

फिलहाल कंपनी ने इसकी बैटरी, रेंज या लॉन्च डेट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. लेकिन जिस तरह से इसकी टेस्टिंग चल रही है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ सालों में यह गाड़ी बाजार में आ सकती है. ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर Jimny का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होता है तो यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है जो एक मजबूत, ऑफ-रोड SUV चाहते हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ी का फायदा भी लेना चाहते हैं.

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