हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऑटो500 KM रेंज के साथ टाटा मोटर्स ने लॉन्च की Tata Curvv.ev Series X, जानिए क्या है खास?

500 KM रेंज के साथ टाटा मोटर्स ने लॉन्च की Tata Curvv.ev Series X, जानिए क्या है खास?

Tata Curvv EV Series: इस EV के साथ लगभग 15 साल तक की बैटरी वारंटी दे रही है, जिससे ग्राहकों के बैटरी खराब होने की चिंता काफी कम हो जाती है. आइए गाड़ी के बारे में डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 05 May 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग अब पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च से बचना चाहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Tata Curvv EV SeriesX को लॉन्च किया है. यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबी रेंज, एडवांस फीचर्स और भरोसेमंद वारंटी के साथ एक मॉडर्न EV खरीदना चाहते हैं.

इस नई Curvv EV SeriesX की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी ड्राइविंग रेंज है .यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 502 किलोमीटर तक चल सकती है. यह ARAI सर्टिफाइड रेंज है, जिससे बार-बार चार्जिंग की चिंता काफी कम हो जाती है. यही वजह है कि इसे लंबी दूरी के सफर के लिए भी अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है. ये नई सीरीज दो वेरिएंट्स के साथ ऑफर की गई है. 

कितनी है गाड़ी की कीमत?

गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो इसकी शुरुआती कीमत करीब 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जिससे यह अपने सेगमेंट में थोड़ी किफायती बन जाती है और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है. कंपनी ने इसमें 55 kWh की बड़ी बैटरी दी है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा रेंज देने में मदद करती है.

15 साल तक की बैटरी वारंटी

इस कार का एक और बड़ा फायदा इसकी लंबी बैटरी वारंटी है. Tata इस EV के साथ लगभग 15 साल तक की बैटरी वारंटी दे रही है, जिससे ग्राहकों के बैटरी खराब होने की चिंता काफी कम हो जाती है. ऐसे में यह फीचर EV खरीदने वाले लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है. फीचर्स की बात करें तो Curvv EV SeriesX में कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई हैं. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम), पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक प्रीमियम फील देते हैं.

वेरिएंट्स में मिलते हैं ये फीचर्स

इसके Accomplished X 55 वेरिएंट में आपको कई कम्फर्ट और जरूरी फीचर्स मिलते हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इंफोटेमेंट और इंस्ट्रूमेंशन के लिए डुअल-डिजिटल स्क्रीन मिलती है. इसके अलावा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ मिलता है. इसके साथ ही गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और रियर सनशेड जैसा कम्फर्ट एड किया गया है. वहीं दूसरे वेरिएंट Empowered X55 में भी ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है. 

यह भी पढ़ें:- Nissan की इस सस्ती 7-सीटर में मिलेगा अब CNG ऑप्शन, माइलेज के साथ जानिए कितनी है कीमत?

Published at : 05 May 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Curvv. Tata Curvv EV Tata Curvv Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
500 KM रेंज के साथ टाटा मोटर्स ने लॉन्च की Tata Curvv.ev Series X, जानिए क्या है खास?
500 KM रेंज के साथ टाटा मोटर्स ने लॉन्च की Tata Curvv.ev Series X, जानिए क्या है खास?
ऑटो
CNG भरवाने के लिए भी सही टाइम चुनना जरूरी, अच्छे प्रेशर के साथ ज्यादा मिलेगा माइलेज
CNG भरवाने के लिए भी सही टाइम चुनना जरूरी, अच्छे प्रेशर के साथ ज्यादा मिलेगा माइलेज
ऑटो
CNG Car Sales: सेल के मामले में सीएनजी कारों ने तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड, 10 लाख का आंकड़ा किया पार
सेल के मामले में सीएनजी कारों ने तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड, 10 लाख का आंकड़ा किया पार
ऑटो
End-of-Life Vehicles Rules: ऑटो सेक्टर में हलचल! सरकार के इस फैसले से मुनाफे पर लग सकता है ब्रेक
End-of-Life Vehicles Rules: ऑटो सेक्टर में हलचल! सरकार के इस फैसले से मुनाफे पर लग सकता है ब्रेक
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: क्या है 'झालमुड़ी' और कैसे इसने किया सियासी उलटफेर? | Pradeep Bhandari
Sansani: होर्मुज़ में ईरानी मिसाइल का कहर | Crime News | Murder Case | ABP News
West Bengal Result: बंगाल में बंज गया मोदी का डंका, चली गईं दीदी | TMC BJP | Suvendu | Mamata
West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'डॉक्टर की मौत के बाद भी वारिसों पर चलेगा पेशेंट के साथ लापरवाही का मुकदमा', SC का बड़ा फैसला
'डॉक्टर की मौत के बाद भी वारिसों पर चलेगा पेशेंट के साथ लापरवाही का मुकदमा', SC का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
स्टॉक मार्केट
Share Market: चुनावी नतीजे के बाद गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फिसले
चुनावी नतीजे के बाद गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फिसले
बॉलीवुड
Met Gala 2026: सोने के धागों वाली साड़ी, मां की जूलरी से बना डायमंड ब्लाउज और मैंगो पर्स, मेट गाला में अपने लुक से छाईं ईशा अंबानी
सोने के धागों वाली साड़ी, और मैंगो पर्स लिए ईशा अंबानी ने मेट गाला में बिखेरा जलवा
क्रिकेट
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
नौकरी
BPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट एक्जीक्यूटिव तक की भर्ती, 17 मई से पहले कर लें आवेदन
BPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट एक्जीक्यूटिव तक की भर्ती, 17 मई से पहले कर लें आवेदन
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में आज बारिश देगी राहत, लेकिन उमस करेगी बेहाल, जल्द लौटेगी हीटवेव की आहट!
दिल्ली में आज बारिश देगी राहत, लेकिन उमस करेगी बेहाल, जल्द लौटेगी हीटवेव की आहट!
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget