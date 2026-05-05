500 KM रेंज के साथ टाटा मोटर्स ने लॉन्च की Tata Curvv.ev Series X, जानिए क्या है खास?

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग अब पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च से बचना चाहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Tata Curvv EV SeriesX को लॉन्च किया है. यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबी रेंज, एडवांस फीचर्स और भरोसेमंद वारंटी के साथ एक मॉडर्न EV खरीदना चाहते हैं.

इस नई Curvv EV SeriesX की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी ड्राइविंग रेंज है .यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 502 किलोमीटर तक चल सकती है. यह ARAI सर्टिफाइड रेंज है, जिससे बार-बार चार्जिंग की चिंता काफी कम हो जाती है. यही वजह है कि इसे लंबी दूरी के सफर के लिए भी अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है. ये नई सीरीज दो वेरिएंट्स के साथ ऑफर की गई है.

कितनी है गाड़ी की कीमत?

गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो इसकी शुरुआती कीमत करीब 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जिससे यह अपने सेगमेंट में थोड़ी किफायती बन जाती है और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है. कंपनी ने इसमें 55 kWh की बड़ी बैटरी दी है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा रेंज देने में मदद करती है.

15 साल तक की बैटरी वारंटी

इस कार का एक और बड़ा फायदा इसकी लंबी बैटरी वारंटी है. Tata इस EV के साथ लगभग 15 साल तक की बैटरी वारंटी दे रही है, जिससे ग्राहकों के बैटरी खराब होने की चिंता काफी कम हो जाती है. ऐसे में यह फीचर EV खरीदने वाले लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है. फीचर्स की बात करें तो Curvv EV SeriesX में कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई हैं. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम), पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक प्रीमियम फील देते हैं.

वेरिएंट्स में मिलते हैं ये फीचर्स

इसके Accomplished X 55 वेरिएंट में आपको कई कम्फर्ट और जरूरी फीचर्स मिलते हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इंफोटेमेंट और इंस्ट्रूमेंशन के लिए डुअल-डिजिटल स्क्रीन मिलती है. इसके अलावा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ मिलता है. इसके साथ ही गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और रियर सनशेड जैसा कम्फर्ट एड किया गया है. वहीं दूसरे वेरिएंट Empowered X55 में भी ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है.

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