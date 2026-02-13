भारतीय बाजार में MG मोटर ने अपनी नई प्रीमियम तीन-रो SUV MG Majestor को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग 41,000 रुपये की टोकन राशि के साथ शुरू कर दी है. कीमतों की घोषणा अप्रैल 2026 में की जाएगी, जबकि डिलीवरी मई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. यह SUV शार्प, सैवी और सैवी 4X4 जैसे तीन वेरिएंट में आएगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

प्री-बुकिंग ऑफर और सेगमेंट में पोजिशनिंग

कंपनी ने पहले 3,000 ग्राहकों के लिए खास ऑफर की घोषणा की है. उन्हें 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, 5 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 5 साल का लेबर-फ्री सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मुफ्त मिलेगा. MG का दावा है कि Majestor भारत की पहली D+ SUV है और अपनी श्रेणी में सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची गाड़ी है. इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक, जीप मेरिडियन और फॉक्सवैगन टैरोन आर-लाइन से होगा.

दमदार इंजन और ऑफ-रोड क्षमता

MG Majestor में 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 215 बीएचपी की पावर और 478 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. यह 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस है. SUV में स्टैंडर्ड AWD सिस्टम, ‘एम-हब’ के जरिए 10 ड्राइव मोड, ‘एम-क्रॉल’ फंक्शन, तीन डिफरेंशियल लॉक और लो-स्पीड ट्रांसफर केस जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स

नई Majestor का इंटीरियर काफी प्रीमियम है. इसमें 12.3-इंच का फ्री-फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया सेंटर कंसोल दिया गया है. SUV में पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360-डिग्री HD कैमरा, लेवल-2 ADAS, छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. ड्राइवर सीट में हीटेड, कूल्ड और मसाज फंक्शन भी दिया गया है.

स्पोर्टी डिजाइन और आकर्षक लुक

डिजाइन की बात करें तो Majestor ग्लॉस्टर से ज्यादा स्पोर्टी और मजबूत दिखती है. इसमें नई ग्रिल, स्प्लिट-स्टाइल हेडलैंप, LED DRLs और 19-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप और नया बंपर दिया गया है. यह SUV मेटल ऐश, पर्ल व्हाइट, मेटल ब्लैक और कंक्रीट ग्रे जैसे रंगों में उपलब्ध होगी. MG Majestor प्रीमियम फीचर्स, दमदार इंजन और शानदार ऑफ-रोड क्षमता के साथ भारतीय बाजार में मजबूत दावेदारी पेश करती है. अगर आप एक बड़ी, लग्जरी और फीचर-लोडेड SUV की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है.

