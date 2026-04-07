Fortuner की टेंशन बढ़ाने 20 अप्रैल को आ रही MG Majestor, लॉन्च से पहले जानें 5 बड़ी बातें

MG Motor भारत में अपनी नई फ्लैगशिप SUV MG Majestor को 20 अप्रैल को लॉन्च करने जा रही है. यह कंपनी की सबसे बड़ी और प्रीमियम SUV होगी, जो सीधे Toyota Fortuner को टक्कर देगी. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और ग्राहक इसे 41,000 रुपये देकर बुक कर सकते हैं. यह SUV दमदार इंजन, शानदार फीचर्स और मजबूत डिजाइन के साथ आएगी. आइए MG Majestor के 5 सबसे बड़े फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

1. दमदार इंजन और पावरफुल परफॉर्मेंस

MG Majestor में 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, जो 215 bhp की पावर और 478 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 8 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा. यह इंजन SUV को मजबूत और स्मूद ड्राइविंग देता है, खासकर लंबी दूरी और हाईवे पर.

2. शानदार ऑफ-रोडिंग क्षमता

यह SUV ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी और इसमें मड, सैंड, रॉक और स्नो जैसे टेरेन मोड मिलेंगे. खास बात यह है कि इसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक दिया जाएगा, जो इसे सेगमेंट में खास बनाता है. यह SUV 810 मिमी गहरे पानी में भी चल सकती है, जिससे इसकी ऑफ-रोडिंग ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

3. लग्जरी इंटीरियर और आरामदायक सीटिंग

MG Majestor एक थ्री-रो SUV होगी, जिसमें 6 और 7 सीटर ऑप्शन मिलेंगे. इसमें लेदर सीट, मल्टी मोड मसाज सीट और वेंटिलेटेड सीट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. लंबी यात्रा के दौरान यह गाड़ी काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देती है.

4. एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स

इस SUV में 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम और ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलेगा. इसके अलावा JBL का 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 64 कलर एंबिएंट लाइट और थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे और खास बनाते हैं.

5. मजबूत डिजाइन और हाई सेफ्टी

MG Majestor का डिजाइन काफी बोल्ड और मजबूत होगा, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस शानदार दिखेगी. इसमें LED लाइट्स, बड़े अलॉय व्हील और मजबूत बॉडी दी जाएगी. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलेंगे, जिससे ड्राइविंग और सुरक्षित होगी. बता दें कि MG Majestor एक दमदार, फीचर से भरपूर और बड़ी SUV है, जो भारतीय बाजार में नई चुनौती पेश करेगी. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है जो ताकत, आराम और नई टेक्नोलॉजी एक साथ चाहते हैं.

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