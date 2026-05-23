'चांद मेरा दिल' की धीमी हुई शुरुआत, लेकिन 'एक दिन' के ओपनिंग डे को दी मात

लक्ष्य और अनन्या पांडे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'चांद मेरा दिल' 22 मई शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. धर्मा प्रोडक्शन की इस फिल्म की रिलीज से पहले खास बज नहीं था. हालांकि सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत शानदार तो नहीं रही, लेकिन ठीक-ठाक रही. चलिए यहां जानते हैं 'चांद मेरा दिल' ने कितने करोड़ से ओपनिंग की है?

'चांद मेरा दिल' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?

लक्ष्य और अनन्या पांडे की नई जोड़ी वाली फिल्म 'चांद मेरा दिल' को करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और इसे विवेक सोनी ने निर्देशित किया. यह फिल्म बिना ज्यादा प्रमोशन के सिनेमाघरों में आई है. हालांकि इसके ट्रेलर और गानों ने सबका ध्यान खींचा था. वहीं बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद 'चांद मेरा दिल' को ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यू मिला हैं. वहीं मेकर्स ने पहले दिन के लिए टिकटों की कीमत भी किफायती रखी थी. शाम 5 बजे से पहले के शो के टिकट 149 रुपये में और शाम 5 बजे के बाद के शो के टिकट 199 रुपये में बिके. हालांकि मेकर्स की इस स्ट्रैटजी का फिल्म को खास फायदा नहीं हुआ है.

कलेक्शन की बात करें सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'चांद मेरा दिल' ने रिलीज के पहले दिन 2.90 करोड़ की कमाई की है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल नंबर्स आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

'चांद मेरा दिल' ने तोड़ा 'एक दिन' का रिकॉर्ड

धर्मा प्रोडक्शंस जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा बैक्ड फिल्म के लिए भले ही आंकड़े बहुत मजबूत न हों, फिर भी यह फिल्म जुनैद खान और साई पल्लवी अभिनीत 'एक दिन' से बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रही है. आमिर खान प्रोडक्शन की रोमांटिक ड्रामा 'एक दिन' ने 15 मई को रिलीज होने के बाद पहले दिन 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

चांद मेरा दिल का बजट कितना है?

'चांद मेरा दिल' का बजट 40 करोड़ बताया जा रहा है. ऐसे में फिल्म की 2.90 करोड़ की ओपनिंग धीमी है.अब अगर इसने वीकेंड पर अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाई तो इसके लिए मुश्किल की बात हो जाएगी. देखने वाली बात होगी कि शनिवार और रविवार की छुट्टी पर ये फिल्म कैसा परफॉर्म कर पाती है.

'चांद मेरा दिल' बनी लक्ष्य की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म

'चांद मेरा दिल' ने धीमी शुरुआत की है लेकिन रिलीज के पहले दिन 2.90 करोड़ के कलेक्शन के साथ इसने लक्ष्य की 2024 में आई फिल्म किल के ओपनिंग डे कलेक्शन 1.35 करोड को मात दे दी है और इसी के साथ ये रोमांटिक ड्रामा लक्ष्य की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बन गई है.