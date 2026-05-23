दिल्ली में अगले 6 दिनों तक लू के हालात, आज तेज हवाएं और गरज-चमक के आसार फिर गर्मी से राहत नहीं

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दिल्ली में अगले 6 दिनों तक लू के हालात, आज तेज हवाएं और गरज-चमक के आसार

Delhi Weather Update: शुक्रवार (22 मई) को दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहा, लेकिन कई इलाकों में हीटवेव ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 23 May 2026 06:43 AM (IST)
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  • हल्के बादल संग तेज हवाएं चलेंगी, पर गर्मी बनी रहेगी.

मौसम की मई की शुरूआत जितना अच्छा रहा दिल्लीवालों के लिए अब बढ़ता तापमान और लू उतना ही उन्हें परेशान कर रहा है. दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों से चल रही लू की लहर शुक्रवार को थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन शहर फिर भी भीषण गर्मी की चपेट में रहा. एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार को गरज-चमक के साथ मौसम बदलने की संभावना है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)  ने कहा है कि इससे लोगों को कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. फिलहाल शहर के कुछ हिस्सों में अगले 6 दिनों में हीट वेव की स्थिति बने रहने की बहुत संभावना है.

शुक्रवार (22 मई) को दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहा, लेकिन कई इलाकों में हीटवेव ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुछ इलाकों में तापमान 44  डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

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कैसा रहा पिछले 24 घंटों का मौसम?

दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 43-44  डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. सबसे गर्म इलाका रिज रहा, जहां तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरुग्राम और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. दिन के समय दिल्ली में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी प्रति घंटा रही और झोंकों के साथ 33 किमी प्रति घंटा पहुंच गई. 

कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज शनिवार (23 मई) को न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 43-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे, लेकिन कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी. जमीन की सतह पर पर तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-30 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है और झोंको के साथ कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक जा सकती हैं. अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन 25 मई 2026 को लगभग 3 डिग्री सेल्सियस  की बढ़ोतरी और उसके बाद लगभग 1 डिग्री सेल्सियस  की गिरावट की संभावना है. 

मौसम विभाग ने गर्मी से बचने की दी सलाह

मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. विभाग ने सलाह दी है कि गर्मी से बचाव के लिए खूब पानी पिएं, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो. हल्के रंग के, ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनें. दोपहर के सबसे गर्म समय (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक) घर से बाहर निकलने से बचें. बाहर निकलते समय छाता/टोपी/धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें. बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों का विशेष ध्यान रखें. बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी खड़ी गाड़ियों के अंदर अकेला न छोड़ें.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है.  इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी को कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 23 May 2026 06:43 AM (IST)
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Weather Forecast IMD WEATHER UPDATE DELHI
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