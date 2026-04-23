नई SUV का इंतजार खत्म! 27 अप्रैल को कीमत से उठेगा पर्दा, Fortuner को देगी कड़ी टक्कर

MG की नई फ्लैगशिप SUV Majestor को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि इसकी कीमत 27 अप्रैल 2026 को घोषित की जाएगी. यह SUV MG Gloster की जगह लेगी और कंपनी की सबसे प्रीमियम ICE SUV होगी. लॉन्च के समय यह दो वेरिएंट -Sharp और Savvy में आएगी. कीमत की बात करें तो इसका एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 35 लाख से 45 लाख रुपये के बीच हो सकता है. इस रेंज में ये सीधे Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq और VW Tayron R-Line जैसी बड़ी SUVs को टक्कर देगी.

दमदार इंजन और शानदार परफॉर्मेंस

MG Majestor में 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 215 हॉर्सपावर और 478.5 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जिससे ड्राइविंग काफी स्मूद हो जाती है. इस SUV में फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है, जो इसे शहर और खराब रास्तों दोनों के लिए बेहतर बनाता है. इसमें अलग-अलग टेरेन मोड्स जैसे स्नो, सैंड, मड, रॉक और नॉर्मल दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें तीन लॉकिंग डिफरेंशियल दिए गए हैं, जिससे ऑफ-रोडिंग के दौरान बेहतर कंट्रोल मिलता है. कुल मिलाकर यह SUV पावर और परफॉर्मेंस दोनों में काफी मजबूत नजर आती है.

डिजाइन में दिखता है दमदार और प्रीमियम लुक

MG Majestor का डिजाइन काफी मजबूत और आकर्षक है. इसका बॉक्सी लुक इसे रोड पर अलग पहचान देता है. सामने की तरफ बड़ी ग्रिल और वर्टिकल LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक बोल्ड लुक देती हैं. इसमें 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो SUV की स्टाइल को और बढ़ाते हैं. साइड में बॉडी क्लैडिंग और साइड स्टेप्स इसे और मजबूत बनाते हैं. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललाइट्स और ड्यूल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, जिससे इसका लुक और भी स्पोर्टी हो जाता है.

फीचर्स और इंटीरियर

MG Majestor के अंदर का केबिन काफी प्रीमियम है. इसमें ब्लैक और सिल्वर थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे क्लासी बनाता है. इस SUV में दो बड़े 12.4 इंच के स्क्रीन मिलते हैं, एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा ड्राइवर डिस्प्ले के लिए. इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, JBL साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. साथ ही लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड, डिसेंट कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं.

MG IM6: जल्द आएगी नई इलेक्ट्रिक SUV

MG Majestor के अलावा कंपनी IM6 नाम की नई इलेक्ट्रिक SUV भी भारत में लाने वाली है. इसकी लॉन्चिंग अगस्त 2026 में हो सकती है. यह SUV एक बार चार्ज करने पर लगभग 625 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए बेहतर बनाता है. इसकी बुकिंग जुलाई से शुरू हो सकती है और इसे CBU मॉडल के रूप में बेचा जाएगा.