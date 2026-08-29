MG vs Hycross vs XEV 9S, किस SUV पर लगाएं पैसा?

भारत में अब ऑटोमोबाइल मार्केट पूरी तरह बदल चूका है और इन दिनों देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है. बता दें कि, हाल ही में लॉन्च हुई एमजी हेक्टर टोमाहॉक ने एक ही गाड़ी के दम पर दो अलग-अलग सेगमेंट्स में सीधी एंट्री मारी है. दरअसल एमजी ने अपनी इस नई SUV को प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शंस में पेश किया है. ऐसे में हाइब्रिड सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला बेहद लोकप्रिय टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस से हो रहा है जबकि इलेक्ट्रिक में यह महिंद्रा की महिंद्रा XEV 9s को कड़ी टक्कर दे रही है.

आज हम इस खबर में आपको समझायेंगे कि, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों पैमानों पर इन तीनों गाड़ियों की कीमत, ड्राइविंग रेंज, पावर और एफिशिएंसी का एकदम सटीक हिसाब-किताब लगाने वाले हैं ताकि आपके पैसे की सही कीमत वसूल हो सके.

टोमाहॉक PHEV vs हाईक्रॉस

बात करें अगर हाइब्रिड तकनीक की तो एमजी हेक्टर टोमाहॉक PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. यह सेटअप 198bhp की पावर और 40 kmpl का शानदार क्लेम किया गया माइलेज देता है. जिसकी फुल टैंक रेंज 1100 किमी है.

वहीं, दूसरी तरफ टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.6kWh का काफी छोटा बैटरी पैक मिलता है जो 184bhp की पावर और 22.16 kmpl का माइलेज निकालता है. दोनों गाड़ियों के गियरबॉक्स सेटअप में भी बड़ा अंतर है.





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टोमाहॉक EV vs महिंद्रा XEV 9s

अब बात करें अगर इलेक्ट्रिक अवतार की तो हेक्टर टोमाहॉक EV के अंदर 69.2 kWh की बैटरी मिलती है जो एक बार फुल चार्ज करने पर 517 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है और 204bhp की पावर जनरेट करती है.

वहीं महिंद्रा XEV 9s अपने ग्राहकों को तीन अलग-अलग बैटरी पैक (59kWh, 70kWh और 79kWh) का बेहतरीन विकल्प देती है. महिंद्रा XEV 9s का टॉप मॉडल न केवल 679 किलोमीटर की ज्यादा रेंज देता है बल्कि 286bhp की तगड़ी पावर के साथ परफॉर्मेंस के मामले में भी हेक्टर EV से आगे निकल जाता है.





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कीमत और बजट का गणित

आपको बता दें कि, हेक्टर टोमाहॉक EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.5 लाख रुपये है लेकिन बैटरी-ऐज-ए-सर्विस BAAS प्लान के साथ इसे महज 13.9 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है (जिसमें 4.90 रुपये/किमी बैटरी रेंटल देना होगा).

जबकि इसके मुकाबले महिंद्रा XEV 9s की शुरुआती कीमत 20.6 लाख रुपये है. वहीं हाइब्रिड सेगमेंट में आएं तो हेक्टर टोमाहॉक PHEV की शुरुआती कीमत 25.7 लाख रुपये रखी गई है जो इनोवा हाईक्रॉस की 26 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के बिल्कुल बराबर खड़ी होती है.

किस गाड़ी पर लगाएं पैसा?

बता दें कि, तीनों गाड़ियों की तुलना करने के बाद सही चुनाव आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है. अगर आप एक सस्ती इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं और शहर के अंदर ड्राइविंग ज्यादा है, तो हेक्टर टोमाहॉक EV कम बजट में पैसा वसूल ऑप्शन है. लेकिन अगर आपको दमदार पावर और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार चाहिए,तो महिंद्रा XEV 9s बेस्ट रहेगी.

वहीं जो लोग चार्जिंग के झंझट से दूर रहकर लंबी यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए इनोवा हाईक्रॉस की तुलना में ज्यादा माइलेज देने वाली हेक्टर टोमाहॉक PHEV एक बहुत ही बेहतरीन और आधुनिक विकल्प बनकर उभरती है.

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