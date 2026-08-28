Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikesमहंगे EV की छवि बदलेगी Ather? इन फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है सस्ता स्कूटर

महंगे EV की छवि बदलेगी Ather? इन फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है सस्ता स्कूटर

एथर एनर्जी अपना नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर Konarc पेश करने जा रही है. जानिए इसके लीक हुए फीचर्स, मेटल बॉडी, रेंज और कीमत की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

हमारे देश में पेट्रोल के दामों को बढ़ने के चलते अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं. लेकिन मार्केट में अभी अच्छे EV स्कूटर्स काफी महंगे हैं और कुछ के रेंज भी बहुत कम हैं. लेकिन लोगों की यह समस्या बहुत जल्द खत्म हो सकती है. क्योंकि, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी मार्केट में अब बेहद ही सस्ता और शानदार रेंज वाली स्कूटर लॉन्च करने जा रही है.

बता दें कि, इस नए स्कूटर का नाम एथर कोनार्क बताया जा रहा है. लॉन्चिंग से ठीक पहले इस नए स्कूटर की कई अहम जानकारियां और फीचर्स सोशल मीडिया पर लीक हो चुके हैं. कंपनी इस नए मॉडल के जरिए सीधे तौर पर टीवीएस आईक्यूब, टीवीएस ऑर्बिटर और बजाज चेतक जैसे दिग्गज बजट स्कूटर्स को कड़ी टक्कर देने के मूड में है. चलिए समझते हैं कि एथर के इस नए सस्ते स्कूटर में क्या-क्या खास देखने को मिल सकता है.

मिलेगा मजबूत मेटल बॉडी

आपको बता दें कि, लीक हुई जानकारियों के मुताबिक, एथर कोनार्क में सबसे बड़ा बदलाव इसकी बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिलेगा. एथर पहली बार फाइबर पैनल्स से आगे बढ़कर मेटल बॉडी पैनल्स के साथ स्कूटर ला रही है जो इसे भारतीय परिवारों की पहली पसंद जैसे होंडा एक्टिवा या बजाज चेतक की तरह मजबूत बनाएगा.

इसके अलावा इसमें हैंडल-माउंटेड हेडलाइट, चौड़ा फ्लैट फ्लोरबोर्ड, 14-इंच का बड़ा फ्रंट व्हील और लंबी आरामदायक सीट मिलेगी, ताकि आप रोजाना के घरेलू कामों और राशन लाने में कोई परेशानी न हो.


महंगे EV की छवि बदलेगी Ather? इन फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है सस्ता स्कूटर

Image Credit- AI Generated

यह भी पढ़ें: E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन

मिलेगा बेहतरीन रेंज

बता दें कि, एथर कोनार्क को कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्कूटर दो मुख्य सीरीज़ (4 SR ट्रिम्स और 2 QR ट्रिम्स) के तहत कुल 6 वेरिएंट्स में उतारा जा सकता है.

अलग-अलग वेरिएंट्स में बैटरी पैक का साइज भी अलग होगा जिससे ग्राहकों को 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की शानदार IDC सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा जिससे बैटरी 2 घंटे में 0 से 80% चार्ज हो सकेगी.


महंगे EV की छवि बदलेगी Ather? इन फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है सस्ता स्कूटर

Image Credit- AI Generated

इस नए स्कूटर में मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स

जानकारी दें दे कि, सस्ता होने के बावजूद एथर इस स्कूटर में फीचर्स के मामले में कोई कटौती नहीं करने वाली है. कोनार्क में एक डिजिटल TFT डिस्प्ले दिया जाएगा जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और इन-बिल्ट नेविगेशन को सपोर्ट करेगा.

स्कूटर में एथर का लेटेस्ट AtherStack 7.0 सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिसमें वॉयस कमांड, गड्ढों की चेतावनी, एक्सीडेंट-टो अलर्ट, रिवर्स मोड और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल होंगे. जिससे आपकी राइड सुरक्षित और आसान बन जाएगी.

क्या रह सकती है कीमत?

अब बात करें अगर एथर के इस नए स्कूटर के कीमत की तो माना जा रहा है कि एथर कोनार्क की एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपये के आसपास शुरू हो सकती है. इसके अलावा एथर इसे अपनी बैटरी-ऐज-ए-सर्विस रेंटल स्कीम के साथ भी लॉन्च कर सकती है.

अगर ग्राहक बिना बैटरी खरीदे सिर्फ स्कूटर खरीदते हैं तो इसकी शुरुआती कीमत और भी कम हो सकती है जिससे इसे खरीदना बेहद आसान हो जाएगा. कुल मिलाकर एथर कोनार्क मिडिल-क्लास भारतीय परिवारों के लिए एक पावरफुल, टिकाऊ और पैसा वसूल EV साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: रोडवेज बस में अब फ्री सफर, बस पूरी करनी होगी ये शर्त

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
महंगे EV की छवि बदलेगी Ather? इन फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है सस्ता स्कूटर
महंगे EV की छवि बदलेगी Ather? इन फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है सस्ता स्कूटर
बाइक
9,999 रुपये देकर घर लाएं Apache RTR 160, जानें कितनी बनेगी EMI
9,999 रुपये देकर घर लाएं Apache RTR 160, जानें कितनी बनेगी EMI
बाइक
Pulsar 150 vs Apache 160.. 1.2 लाख में कौन सी बाइक ज्यादा दमदार?
Pulsar 150 vs Apache 160.. 1.2 लाख में कौन सी बाइक ज्यादा दमदार?
बाइक
बाइक का साइलेंसर बदला है? पुलिस काट सकती है मोटा चालान
बाइक का साइलेंसर बदला है? पुलिस काट सकती है मोटा चालान
Advertisement

वीडियोज

Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
फैशन
Wedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
ऑटो
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget