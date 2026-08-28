महंगे EV की छवि बदलेगी Ather? इन फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है सस्ता स्कूटर

हमारे देश में पेट्रोल के दामों को बढ़ने के चलते अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं. लेकिन मार्केट में अभी अच्छे EV स्कूटर्स काफी महंगे हैं और कुछ के रेंज भी बहुत कम हैं. लेकिन लोगों की यह समस्या बहुत जल्द खत्म हो सकती है. क्योंकि, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी मार्केट में अब बेहद ही सस्ता और शानदार रेंज वाली स्कूटर लॉन्च करने जा रही है.

बता दें कि, इस नए स्कूटर का नाम एथर कोनार्क बताया जा रहा है. लॉन्चिंग से ठीक पहले इस नए स्कूटर की कई अहम जानकारियां और फीचर्स सोशल मीडिया पर लीक हो चुके हैं. कंपनी इस नए मॉडल के जरिए सीधे तौर पर टीवीएस आईक्यूब, टीवीएस ऑर्बिटर और बजाज चेतक जैसे दिग्गज बजट स्कूटर्स को कड़ी टक्कर देने के मूड में है. चलिए समझते हैं कि एथर के इस नए सस्ते स्कूटर में क्या-क्या खास देखने को मिल सकता है.

मिलेगा मजबूत मेटल बॉडी

आपको बता दें कि, लीक हुई जानकारियों के मुताबिक, एथर कोनार्क में सबसे बड़ा बदलाव इसकी बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिलेगा. एथर पहली बार फाइबर पैनल्स से आगे बढ़कर मेटल बॉडी पैनल्स के साथ स्कूटर ला रही है जो इसे भारतीय परिवारों की पहली पसंद जैसे होंडा एक्टिवा या बजाज चेतक की तरह मजबूत बनाएगा.

इसके अलावा इसमें हैंडल-माउंटेड हेडलाइट, चौड़ा फ्लैट फ्लोरबोर्ड, 14-इंच का बड़ा फ्रंट व्हील और लंबी आरामदायक सीट मिलेगी, ताकि आप रोजाना के घरेलू कामों और राशन लाने में कोई परेशानी न हो.





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मिलेगा बेहतरीन रेंज

बता दें कि, एथर कोनार्क को कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्कूटर दो मुख्य सीरीज़ (4 SR ट्रिम्स और 2 QR ट्रिम्स) के तहत कुल 6 वेरिएंट्स में उतारा जा सकता है.

अलग-अलग वेरिएंट्स में बैटरी पैक का साइज भी अलग होगा जिससे ग्राहकों को 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की शानदार IDC सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा जिससे बैटरी 2 घंटे में 0 से 80% चार्ज हो सकेगी.





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इस नए स्कूटर में मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स

जानकारी दें दे कि, सस्ता होने के बावजूद एथर इस स्कूटर में फीचर्स के मामले में कोई कटौती नहीं करने वाली है. कोनार्क में एक डिजिटल TFT डिस्प्ले दिया जाएगा जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और इन-बिल्ट नेविगेशन को सपोर्ट करेगा.

स्कूटर में एथर का लेटेस्ट AtherStack 7.0 सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिसमें वॉयस कमांड, गड्ढों की चेतावनी, एक्सीडेंट-टो अलर्ट, रिवर्स मोड और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल होंगे. जिससे आपकी राइड सुरक्षित और आसान बन जाएगी.

क्या रह सकती है कीमत?

अब बात करें अगर एथर के इस नए स्कूटर के कीमत की तो माना जा रहा है कि एथर कोनार्क की एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपये के आसपास शुरू हो सकती है. इसके अलावा एथर इसे अपनी बैटरी-ऐज-ए-सर्विस रेंटल स्कीम के साथ भी लॉन्च कर सकती है.

अगर ग्राहक बिना बैटरी खरीदे सिर्फ स्कूटर खरीदते हैं तो इसकी शुरुआती कीमत और भी कम हो सकती है जिससे इसे खरीदना बेहद आसान हो जाएगा. कुल मिलाकर एथर कोनार्क मिडिल-क्लास भारतीय परिवारों के लिए एक पावरफुल, टिकाऊ और पैसा वसूल EV साबित हो सकता है.

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