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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsMatchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स

Matchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स

Matchbox: माचिस को सबसे पहले ऐसी जगह रखने से बचना चाहिए, जहां बार-बार नमी आती हो. रसोई में सिंक के पास, बाथरूम के आसपास या खिड़की के बिल्कुल पास माचिस रखने से डिब्बी सीलन पकड़ सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 27 Aug 2026 10:10 AM (IST)
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How To Keep Matchbox Dry In Rainy Season: बारिश के मौसम या घर में ज्यादा नमी होने पर माचिस की डिब्बी जल्दी खराब हो सकती है. कई बार माचिस की तीलियां सीलन पकड़ लेती हैं और जलने में दिक्कत होने लगती है. वहीं, डिब्बी की रगड़ वाली सतह भी नमी की वजह से खराब हो सकती है. ऐसे में जरूरत पड़ने पर माचिस जलाने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर माचिस को नमी से बचाया जा सकता है और लंबे समय तक सूखा रखा जा सकता है.

माचिस को सबसे पहले ऐसी जगह रखने से बचना चाहिए, जहां बार-बार नमी आती हो. रसोई में सिंक के पास, बाथरूम के आसपास या खिड़की के बिल्कुल पास माचिस रखने से डिब्बी सीलन पकड़ सकती है. खासतौर पर मानसून के दौरान हवा में नमी अधिक होने की वजह से माचिस को खुले में छोड़ना ठीक नहीं माना जाता.

कैसे रखें सुरक्षित?

माचिस को सूखा रखने का आसान घरेलू तरीका है कि डिब्बी को किसी एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर या ढक्कन वाले डिब्बे में रख दें. इससे बाहर की नमी सीधे माचिस तक नहीं पहुंचती. अगर घर में माचिस की कई डिब्बियां रखी हैं, तो सभी को एक साथ किसी सूखे और बंद डिब्बे में स्टोर किया जा सकता है. जरूरत के समय एक डिब्बी निकालें और बाकी को सुरक्षित रहने दें.


Matchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स

माचिस की डिब्बी को रखने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां सीधी धूप न आती हो और बहुत ज्यादा गर्मी भी न हो. इसे गैस चूल्हे, हीटर, मोमबत्ती या किसी अन्य आग के स्रोत के पास रखने से बचना चाहिए. माचिस ज्वलनशील होती है, इसलिए इसे बच्चों की पहुंच से दूर और सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी है.

माचिस रखने से पहले बैग पूरी तरह सूखा होना चाहिए

अगर आपके घर में नमी की समस्या ज्यादा रहती है, तो माचिस की डिब्बी को एक छोटे जिप-लॉक बैग में रख सकते हैं. बैग को अच्छी तरह बंद करने के बाद उसे किसी सूखी अलमारी या स्टोरेज कैबिनेट में रखें. यह तरीका बारिश के दिनों में खासतौर पर काम आ सकता है. ध्यान रखें कि माचिस रखने से पहले बैग पूरी तरह सूखा होना चाहिए. अंदर जरा भी पानी या नमी होने पर माचिस खराब हो सकती है.


Matchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स

कई लोग माचिस को फ्रिज या बहुत ठंडी जगह पर रखने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है. माचिस को सुरक्षित रखने के लिए सामान्य तौर पर ठंडी, सूखी और हवादार जगह काफी होती है. सबसे जरूरी बात यह है कि उसे नमी, पानी और तेज गर्मी से बचाकर रखा जाए.

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अपनी आदतों को भी सुधारें

माचिस की डिब्बी इस्तेमाल करने के बाद उसे खुला छोड़ने की आदत भी नहीं होनी चाहिए. तीलियां निकालने के बाद डिब्बी को बंद कर दें और किसी सूखी जगह पर वापस रख दें. अगर डिब्बी लंबे समय तक खुली रहेगी, तो हवा की नमी धीरे-धीरे अंदर जा सकती है. खासकर बरसात के मौसम में यह समस्या ज्यादा हो सकती है. अगर डिब्बी गलती से गीली हो गई है, तो उसे गैस, हीटर या किसी खुली आग के पास सुखाने की कोशिश बिल्कुल न करें. माचिस ज्वलनशील होती है और गर्मी या चिंगारी के संपर्क में आने पर आग लगने का खतरा हो सकता है. ऐसी माचिस को सुरक्षित तरीके से अलग रख देना बेहतर है. बहुत ज्यादा भीगी या खराब हो चुकी माचिस को इस्तेमाल करने से बचें.

इन बातों का भी रखें ध्यान

घर में माचिस रखने के लिए बेडसाइड टेबल, ऊंची अलमारी या कोई सूखी स्टोरेज कैबिनेट बेहतर जगह हो सकती है. बस यह ध्यान रखें कि उसके आसपास पानी, नमी या आग का कोई स्रोत न हो. माचिस की डिब्बी को सीधे फर्श पर रखने से भी बचें, क्योंकि फर्श की नमी कई बार डिब्बी तक पहुंच सकती है. मानसून में माचिस को सूखा रखने के लिए किसी बड़े जतन की जरूरत नहीं होती. बस इसे एयरटाइट डिब्बे या जिप-लॉक बैग में रखकर सूखी जगह पर स्टोर करें. साथ ही पानी, नमी, तेज गर्मी और खुली आग से दूर रखें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से माचिस की डिब्बी जल्दी खराब नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकेगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 10:10 AM (IST)
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