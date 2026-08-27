योगी या अखिलेश... किसे अगला सीएम देखना चाहती है यूपी की जनता? सर्वे ने चौंकाया

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब सिर पर हैं, जिसको लेकर राज्य में राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ जनता में भी उत्सुकता है. सत्तारूढ़ पार्टी BJP ने अपने सहयोगी दलों के साथ पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. वहीं, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी कमर कस चुकी है. इस बीच यूपी की जनता ने भी लगभग तय कर लिया है कि वह 2027 में यूपी में किसकी सरकार बनाना चाहती है.

दरअसल, वोट वाइब के स्टेट वाइब सर्व में इस बात का खुलासा हुआ है कि यूपी की पब्लिक अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है.

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यूपी चुनाव 2027 का पसंदीदा सीएम फेस कौन?

यूपी में कुछ लोगों से सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में वह किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहते हैं? जवाब में जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे. करीब 43.4 फीसदी लोगों ने भरोसा जताया कि उन्हें योगी आदित्यनाथ का काम पसंद है, इसलिए उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते देखना चाहते हैं. वहीं, अखिलेश यादव को समर्थन देने वाले भी 35.5 फीसदी लोग हैं.

इसके अलावा, 5.9 फीसदी लोगों ने मायावती और 3 परसेंट लोगों ने प्रियंका गांधी को सीएम पसंद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार बताया है. वहीं, करीब 6 प्रतिशत लोगों ने इन चारों में से किसी को भी नहीं चुना और करीब 6.3 परसेंट लोगों ने कहा कि वह इस समय कुछ कह नहीं सकते.

सर्वे में NDA की जीत का भरोसा

सर्वे में दूसरा सवाल पूछा गया कि वह यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन को चुनेंगे? जवाब में 41.8 प्रतिशत जनता बीजेपी नीत NDA अलायंस के जीतने की बात कही. 38.7 प्रतिशत लोगों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस पर भरोसा जताया. वहीं, मायावती की बसपा को भी 5.2 फीसदी लोगों ने समर्थन दिया है. चार फीसदी लोगों ने अन्य दलों और करीब 10 फीसदी लोगों ने 'कह नहीं सकते' पर जवाब दिया है.

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