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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी या अखिलेश... किसे अगला सीएम देखना चाहती है यूपी की जनता? सर्वे ने चौंकाया

योगी या अखिलेश... किसे अगला सीएम देखना चाहती है यूपी की जनता? सर्वे ने चौंकाया

यूपी चुनाव 2027 से पहले जनता के बीच किए गए एक सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं. वोट वाइब सर्वे में सामने आया कि करीब 43 फीसदी लोग योगी आदित्यनाथ को और 35 फीसदी अखिलेश यादव को सीएम देखना चाहते हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Aug 2026 11:49 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब सिर पर हैं, जिसको लेकर राज्य में राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ जनता में भी उत्सुकता है. सत्तारूढ़ पार्टी BJP ने अपने सहयोगी दलों के साथ पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. वहीं, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी कमर कस चुकी है. इस बीच यूपी की जनता ने भी लगभग तय कर लिया है कि वह 2027 में यूपी में किसकी सरकार बनाना चाहती है. 

दरअसल, वोट वाइब के स्टेट वाइब सर्व में इस बात का खुलासा हुआ है कि यूपी की पब्लिक अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है. 

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यूपी चुनाव 2027 का पसंदीदा सीएम फेस कौन?

यूपी में कुछ लोगों से सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में वह किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहते हैं? जवाब में जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे. करीब 43.4 फीसदी लोगों ने भरोसा जताया कि उन्हें योगी आदित्यनाथ का काम पसंद है, इसलिए उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते देखना चाहते हैं. वहीं, अखिलेश यादव को समर्थन देने वाले भी 35.5 फीसदी लोग हैं. 

इसके अलावा, 5.9 फीसदी लोगों ने मायावती और 3 परसेंट लोगों ने प्रियंका गांधी को सीएम पसंद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार बताया है. वहीं, करीब 6 प्रतिशत लोगों ने इन चारों में से किसी को भी नहीं चुना और करीब 6.3 परसेंट लोगों ने कहा कि वह इस समय कुछ कह नहीं सकते.

सर्वे में NDA की जीत का भरोसा 

सर्वे में दूसरा सवाल पूछा गया कि वह यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन को चुनेंगे? जवाब में 41.8 प्रतिशत जनता बीजेपी नीत NDA अलायंस के जीतने की बात कही. 38.7 प्रतिशत लोगों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस पर भरोसा जताया. वहीं, मायावती की बसपा को भी 5.2 फीसदी लोगों ने समर्थन दिया है. चार फीसदी लोगों ने अन्य दलों और करीब 10 फीसदी लोगों ने 'कह नहीं सकते' पर जवाब दिया है.

यह भी पढ़ें: विरोध नहीं, मौसम के चलते टली थी अखिलेश की सहारनपुर रैली? फिर तय हुआ कार्यक्रम

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 27 Aug 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Yogi Adityanath UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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