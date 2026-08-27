रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास

साल 2026 क्रिकेट की दुनिया के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया. इस साल कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिनकी कमी मैदान पर लंबे समय तक महसूस होगी. इनमें भारत के अजिंक्य रहाणे से लेकर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं. अब तक 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर 2026 में संन्यास ले चुके हैं.

इस लिस्ट में डीन एल्गर का नाम शामिल नहीं है, जिन्होंने हाल ही में बताया कि वे 2026 काउंटी सीजन समाप्त होने के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. दरअसल उन्होंने साल 2024 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, वे 2026 सीजन के अंत के बाद क्रिकेट को पूरी तरह से अलविदा कहने जा रहे हैं.

1. उस्मान ख्वाजा

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने जनवरी में एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ली. उन्होंने 88 टेस्ट में 6,229 रन बनाए, जिसमें 16 शतक शामिल रहे.

2. केन रिचर्डसन

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने भी जनवरी 2026 में संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने 25 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और कुल 84 विकेट अपने नाम किए.

3. सरफराज अहमद

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने 15 मार्च को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा. उनके करियर में 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 इंटरनेशनल मैच शामिल रहे. वह 2017 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान भी रहे. 2017 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था.

4. रासी वैन डर डुसेन

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रासी वैन डर डुसेन ने 2 अप्रैल को संन्यास की घोषणा की. उन्होंने 71 वनडे, 57 टी20 इंटरनेशनल और 18 टेस्ट मैच खेले.

5. केन विलियमसन

न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन ने जून में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. 16 साल के करियर में उन्होंने 378 इंटरनेशनल मैच खेले और 19 हजार से ज्यादा रन बनाए.

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6. बेन स्टोक्स

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का संन्यास सबसे ज्यादा चौंकाने वाले फैसलों में रहा. उन्होंने जून में इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ली. हालांकि, उन्होंने फ्रेंचाइजी और घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखने की इच्छा जताई है.

7. अजिंक्य रहाणे

भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में उनके नाम 5,077 रन और 12 शतक हैं.

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