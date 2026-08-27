IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास

रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास

Cricketers Retired in 2026: 2026 में कई दिग्गज क्रिकेटरों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा. कौन-कौन हैं इस लिस्ट में और किसका करियर रहा खास? आइए जानते हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 27 Aug 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 क्रिकेट की दुनिया के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया. इस साल कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिनकी कमी मैदान पर लंबे समय तक महसूस होगी. इनमें भारत के अजिंक्य रहाणे से लेकर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं. अब तक 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर 2026 में संन्यास ले चुके हैं. 

इस लिस्ट में डीन एल्गर का नाम शामिल नहीं है, जिन्होंने हाल ही में बताया कि वे 2026 काउंटी सीजन समाप्त होने के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. दरअसल उन्होंने साल 2024 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, वे 2026 सीजन के अंत के बाद क्रिकेट को पूरी तरह से अलविदा कहने जा रहे हैं.

1. उस्मान ख्वाजा

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने जनवरी में एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ली. उन्होंने 88 टेस्ट में 6,229 रन बनाए, जिसमें 16 शतक शामिल रहे. 

2. केन रिचर्डसन

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने भी जनवरी 2026 में संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने 25 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और कुल 84 विकेट अपने नाम किए. 

3. सरफराज अहमद

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने 15 मार्च को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा. उनके करियर में 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 इंटरनेशनल मैच शामिल रहे. वह 2017 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान भी रहे. 2017 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था. 

4. रासी वैन डर डुसेन

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रासी वैन डर डुसेन ने 2 अप्रैल को संन्यास की घोषणा की. उन्होंने 71 वनडे, 57 टी20 इंटरनेशनल और 18 टेस्ट मैच खेले. 

5. केन विलियमसन

न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन ने जून में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. 16 साल के करियर में उन्होंने 378 इंटरनेशनल मैच खेले और 19 हजार से ज्यादा रन बनाए. 

यह भी पढ़ें- नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए

6. बेन स्टोक्स

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का संन्यास सबसे ज्यादा चौंकाने वाले फैसलों में रहा. उन्होंने जून में इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ली. हालांकि, उन्होंने फ्रेंचाइजी और घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखने की इच्छा जताई है. 

7. अजिंक्य रहाणे

भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में उनके नाम 5,077 रन और 12 शतक हैं.

यह भी पढ़ें- बर्थडे पार्टी अचानक बनी सगाई सेरेमनी, उसैन बोल्ट की मंगेतर चौंकी, पहले से हैं 3 बच्चे

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Ben Stokes Ajinkya Rahane
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
क्रिकेट
सुनील नरेन ने रचा इतिहास, टी20 में ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने
सुनील नरेन ने रचा इतिहास, टी20 में ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने
क्रिकेट
बर्थडे पार्टी अचानक बनी सगाई सेरेमनी, उसैन बोल्ट की मंगेतर चौंकी, पहले से हैं 3 बच्चे
बर्थडे पार्टी अचानक बनी सगाई सेरेमनी, उसैन बोल्ट की मंगेतर चौंकी, पहले से हैं 3 बच्चे
क्रिकेट
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला
रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला
बिहार
नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें
नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें
विश्व
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'PM मोदी हम आपके...'
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'थैंक्यू PM मोदी'
स्पोर्ट्स
नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए
नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
हिमंत बिस्वा-किरेन रिजिजू की मीटिंग, बोले- 'आप सबको पता है कि...'
हिमंत बिस्वा-किरेन रिजिजू की मीटिंग, बोले- 'आप सबको पता है कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
Home Tips
Matchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget