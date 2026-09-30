Tata-Maruti के बाद इस कंपनी की गाड़ियां होंगी महंगी, 1 अक्टूबर से बढ़ेंगे दाम

अगर आप अपने लिए नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है. क्योंकि, अब फिर से गाड़ियों के दामों में इजाफा देखने को मिलने वाला है. ऑटोमोबाइल बाजार में पहले मारुती और टाटा कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए थे और अब स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2026 से उसके वाहनों के दाम बढ़ा दिए जाएंगे.

त्योहारी सीजन की शुरुआत के ठीक पहले आया यह फैसला उन लोगों की जेब पर थोड़ा असर डाल सकता है जो नवरात्रि या दिवाली पर अपने घर नई कार लाने की योजना बना रहे थे. बता दें कि, स्कोडा की गाड़ियां अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और शानदार ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में इस बढ़ोतरी से ग्राहकों का बजट थोड़ा प्रभावित होना तय माना जा रहा है. तो चलिए जानते हैं किस मॉडल पर कितने रुपये बढ़ें हैं.

1.2% तक की हुई बढ़ोतरी

बता दें कि, स्कोडा ऑटो इंडिया द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में अधिकतम 1.2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी. कंपनी का मानना है कि, यह इजाफा अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर तय होगा.

जिससे ग्राहकों की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े. इसके लिए स्कोडा ने मूल्य वृद्धि की एक ऊपरी सीमा निर्धारित की है. कंपनी के मुताबिक, मॉडल या वेरिएंट चाहे कोई भी हो, किसी भी कार की कीमत में अधिकतम 20,000 रुपये तक का ही इजाफा किया जाएगा. इससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो महंगे मॉडल्स खरीदने का मन बना रहे हैं.

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पूरे व्हीकल लाइन-अप पर दिखेगा नया प्राइस टैग

जानकारी दें दे कि, कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि नया प्राइस स्ट्रक्चर स्कोडा के पूरे भारतीय पोर्टफोलियो पर लागू होगा. भारत में स्कोडा के मॉडल्स की मांग काफी ज्यादा है. इन दिनों स्कोडा के पोर्टफोलियो में नई लॉन्च हुई कॉम्पैक्ट एसयूवी स्कोडा काइलाक, मिड-साइज़ एसयूवी स्कोडा कुशाक और सेडान सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया शामिल हैं.

जबकि इसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां जैसे स्कोडा कोडियाक, स्कोडा ऑक्टेविया आरएस और स्कोडा सुपर्ब शामिल हैं और इनके दामों में भी असर देखने को मिलेगा.

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क्यों महंगी हुई स्कोडा की कारें?

बता दें कि, ऑटो इंडस्ट्री में लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की कीमतों में उछाल को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है. स्टील, एल्युमीनियम और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन में बदलाव के चलते वाहन निर्माताओं पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है.

वहीं, स्कोडा ऑटो इंडिया के प्रबंधन का मानना है कि निर्माण लागत में हुई बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना मजबूरी बन गया था. हालांकि, 20,000 रुपये की कैपिंग लगाकर कंपनी ने अपने प्रीमियम बेस को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है ताकि त्योहारी सीजन की बिक्री प्रभावित न हो.

गाड़ी खरीदने वालों के लिए सलाह

अगर आप 1 अक्टूबर के बाद स्कोडा की कोई नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी अधिक रकम खर्च करनी पड़ेगी. ऑटो एक्सपर्ट का मानना है कि यदि कोई ग्राहक पुरानी कीमत पर ही डिलीवरी पाना चाहता है.

तो उसे 30 सितंबर तक बुकिंग प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. 1 अक्टूबर से बिलिंग कराने वाले सभी ग्राहकों को संशोधित एक्स-शोरूम कीमतों का ही भुगतान करना होगा. ऐसे में त्योहारों पर डिलीवरी की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए समय रहते बुकिंग करना ही सबसे समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है.

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