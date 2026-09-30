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हिंदी न्यूज़ऑटोTata-Maruti के बाद इस कंपनी की गाड़ियां होंगी महंगी, 1 अक्टूबर से बढ़ेंगे दाम

Tata-Maruti के बाद इस कंपनी की गाड़ियां होंगी महंगी, 1 अक्टूबर से बढ़ेंगे दाम

स्कोडा ऑटो इंडिया 1 अक्टूबर 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमतें 1.2% तक बढ़ाने जा रही है. जानिए काइलाक, कुशाक, स्लाविया और कोडियाक के दामों में कितनी बढ़ोतरी होगी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Sep 2026 12:23 PM (IST)
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अगर आप अपने लिए नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है. क्योंकि, अब फिर से गाड़ियों के दामों में इजाफा देखने को मिलने वाला है. ऑटोमोबाइल बाजार में पहले मारुती और टाटा कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए थे और अब स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2026 से उसके वाहनों के दाम बढ़ा दिए जाएंगे.

त्योहारी सीजन की शुरुआत के ठीक पहले आया यह फैसला उन लोगों की जेब पर थोड़ा असर डाल सकता है जो नवरात्रि या दिवाली पर अपने घर नई कार लाने की योजना बना रहे थे. बता दें कि, स्कोडा की गाड़ियां अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और शानदार ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में इस बढ़ोतरी से ग्राहकों का बजट थोड़ा प्रभावित होना तय माना जा रहा है. तो चलिए जानते हैं किस मॉडल पर कितने रुपये बढ़ें हैं.

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1.2% तक की हुई बढ़ोतरी

बता दें कि, स्कोडा ऑटो इंडिया द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में अधिकतम 1.2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी. कंपनी का मानना है कि, यह इजाफा अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर तय होगा.

जिससे ग्राहकों की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े. इसके लिए स्कोडा ने मूल्य वृद्धि की एक ऊपरी सीमा निर्धारित की है. कंपनी के मुताबिक, मॉडल या वेरिएंट चाहे कोई भी हो, किसी भी कार की कीमत में अधिकतम 20,000 रुपये तक का ही इजाफा किया जाएगा. इससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो महंगे मॉडल्स खरीदने का मन बना रहे हैं.

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पूरे व्हीकल लाइन-अप पर दिखेगा नया प्राइस टैग

जानकारी दें दे कि, कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि नया प्राइस स्ट्रक्चर स्कोडा के पूरे भारतीय पोर्टफोलियो पर लागू होगा. भारत में स्कोडा के मॉडल्स की मांग काफी ज्यादा है. इन दिनों स्कोडा के पोर्टफोलियो में नई लॉन्च हुई कॉम्पैक्ट एसयूवी स्कोडा काइलाक, मिड-साइज़ एसयूवी स्कोडा कुशाक और सेडान सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया शामिल हैं.

जबकि इसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां जैसे स्कोडा कोडियाक, स्कोडा ऑक्टेविया आरएस और स्कोडा सुपर्ब  शामिल हैं और इनके दामों में भी असर देखने को मिलेगा.

Tata-Maruti के बाद इस कंपनी की गाड़ियां होंगी महंगी, 1 अक्टूबर से बढ़ेंगे दाम

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क्यों महंगी हुई स्कोडा की कारें?

बता दें कि, ऑटो इंडस्ट्री में लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की कीमतों में उछाल को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है. स्टील, एल्युमीनियम और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन में बदलाव के चलते वाहन निर्माताओं पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है.

वहीं, स्कोडा ऑटो इंडिया के प्रबंधन का मानना है कि निर्माण लागत में हुई बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना मजबूरी बन गया था. हालांकि, 20,000 रुपये की कैपिंग लगाकर कंपनी ने अपने प्रीमियम बेस को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है ताकि त्योहारी सीजन की बिक्री प्रभावित न हो.

गाड़ी खरीदने वालों के लिए सलाह

अगर आप 1 अक्टूबर के बाद स्कोडा की कोई नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी अधिक रकम खर्च करनी पड़ेगी. ऑटो एक्सपर्ट का मानना है कि यदि कोई ग्राहक पुरानी कीमत पर ही डिलीवरी पाना चाहता है.

तो उसे 30 सितंबर तक बुकिंग प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. 1 अक्टूबर से बिलिंग कराने वाले सभी ग्राहकों को संशोधित एक्स-शोरूम कीमतों का ही भुगतान करना होगा. ऐसे में त्योहारों पर डिलीवरी की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए समय रहते बुकिंग करना ही सबसे समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 Sep 2026 12:23 PM (IST)
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