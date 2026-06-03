EV बाजार में मचेगा घमासान, MG और BYD की नई गाड़ियां बढ़ा सकती हैं टाटा-महिंद्रा की टेंशन

New EV Cars: भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार अब नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है. जहां अब तक ज्यादातर कंपनियां केवल EV सेगमेंट पर फोकस कर रही थीं, वहीं अब Hybrid और Plug-in Hybrid तकनीक भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. इसी बीच MG और BYD जैसी कंपनियां भारतीय ग्राहकों के लिए कई नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं. इन नई गाड़ियों के आने से टाटा, महिंद्रा, हुंडई और टोयोटा जैसी कंपनियों को कड़ी चुनौती मिल सकती है.

खास बात यह है कि आने वाले मॉडल सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं होंगे, बल्कि इनमें लंबी रेंज देने वाली Plug-in Hybrid तकनीक भी देखने को मिलेगी. ऐसे में ग्राहकों के पास पहले से ज्यादा विकल्प होंगे और बाजार में मुकाबला और दिलचस्प बनने वाला है.

BYD पहली बार लाएगी Plug-in Hybrid SUV

BYD अब तक भारत में केवल इलेक्ट्रिक कारें बेचती रही है, लेकिन कंपनी जल्द अपना पहला Plug-in Hybrid मॉडल पेश करने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जून को कंपनी भारतीय बाजार के लिए नई Hybrid SUV से पर्दा उठा सकती है. माना जा रहा है कि यह Sealion 6 हो सकती है, जिसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा.

इसकी कुल ड्राइविंग रेंज करीब 1,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है. इससे उन ग्राहकों को फायदा मिलेगा जो EV खरीदना चाहते हैं, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी भी चिंतित हैं. BYD की इस एंट्री से Hybrid SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ सकती है और ग्राहकों को नई तकनीक का विकल्प मिलेगा.

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MG भी तैयार कर रही बड़ा प्रोडक्ट प्लान

MG भी भारत में अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है. कंपनी इस साल कई नई SUV लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है, जिनमें इलेक्ट्रिक और Plug-in Hybrid मॉडल दोनों शामिल होंगे. MG का फोकस सिर्फ नए मॉडल लाने पर नहीं है, बल्कि कंपनी भारत में अपने उत्पादन और EV कारोबार का भी विस्तार कर रही है. हाल ही में कंपनी ने Hybrid और EV सेगमेंट में बड़े निवेश की घोषणा की है.

आने वाले महीनों में MG की नई इलेक्ट्रिफाइड SUV भारतीय सड़कों पर दिखाई दे सकती हैं. बढ़ती ईंधन कीमतों और ग्राहकों की बदलती पसंद को देखते हुए MG और BYD की यह रणनीति भारतीय ऑटो बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है. आने वाले समय में EV और Hybrid सेगमेंट का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है.

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